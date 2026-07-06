В Черняховске отремонтируют фасад дома, построенного в год рождения Маяковского

В Черняховске планируют отремонтировать дом №13 на улице Победы. Это красивое здание с мансардой, построенное в 1893 году. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Здание состоит из двух этажей и мансарды, в нём расположены жилые квартиры. Общий строительный объём — чуть больше двух тысяч кубометров.

Общую стоимость ремонта оценивают в 15,7 млн рублей. В эту сумму входит всё: оценка технического состояния, разработка проекта и сами строительно-монтажные работы. Подрядчика определят 16 июля, а срок выполнения работ по контракту составит 90 дней.

Первым делом фирма, которая возьмётся привести здание в порядок, должна его тщательно обследовать — от фундаментов до чердачных перекрытий. Все повреждения занесут в дефектную ведомость — чтобы точно понимать, что именно ремонтировать.

Материалы также понадобятся специальные: например, для наружной отделки используют штукатурку с минеральной крошкой и силиконовую краску, которая не боится дождя и солнца. Есть и требования к дверям: их внешняя сторона должна повторять исторический рисунок, а ручки — только из латуни и по специальным эскизам.

Особого отношения требуют украшения на фасадах. Подрядчик должен будет их обследовать и нанести на специальную схему. Каждому элементу присвоят индекс: утрачен, в порядке, требует ремонта или замены. После утверждения этих схем можно будет начинать работы по восстановлению.

Гарантия на все работы — пять лет. Цена контракта может вырасти, но не более чем на 15%.

Принимать работы будут представители Фонда капитального ремонта, а также подрядчика, администрации и жильцов.