«Солнечный угол» на Балтике: чем примечательно здание старинного пансионата «Зоннек» в Светлогорске

Пансионат «Зоннек» в Светлогорске — один из ярких примеров довоенной застройки. Именно такие «курортные особнячки» привлекают туристов, очаровывают местных и вызывают интерес у экспертов-историков. «Клопс» вспомнил, чем примечателен дом №6 на улице Карла Маркса. Повод поговорить о «Зоннеке» есть: историки рекомендовали включить здание санатория в единый реестр объектов культурного наследия. Если власти примут соответствующее решение, дом станет памятником регионального значения. Но чем он так примечателен? Здание было построено больше ста лет назад: впервые на картах оно появилось в 1910 году. Ещё до войны оно успело сменить несколько названий. Так, в самом старом справочнике объект значился как «пансионат Мишеля». К 1925 году владелец сменился, и в документах появилось другое название — «Общежитие для приезжих "Солнечный угол"».

Судьба здания тесно связана с историей самого города. В начале XX века побережье Балтики переживало строительный бум. В 1900 году открылась железная дорога, а в 1906 году её продлили почти до самого моря. Поток отдыхающих рос, и предприниматели активно возводили гостиницы и пансионаты. «Солнечный угол» — по-немецки Sonneck — не стал исключением: в 1920-х годах здание приобрёл отельер Штейнке. Однако Первая мировая война и её последствия надолго затормозили планы по развитию побережья. Финансовую поддержку гостиничному бизнесу могли тогда оказать лишь государственные учреждения. В начале 1930-х годов пансионат выкупило немецкое Управление железных дорог. На картах 1933–1937 годов здание уже значится как «Дом отдыха железнодорожников». В годы Второй мировой войны здание не пострадало. Советские власти разместили в уцелевших домах госпиталь, а уже осенью 1945 года на его базе создали военный санаторий. Он и размещается в здании бывшего пансионата до сих пор.

Сегодняшний облик здания — результат многочисленных перепланировок. Изначально это было простое Г-образное здание, к которому в 1930-х пристроили северный и южный объёмы, а затем — западное крыло. Эксперты отмечают, что пансионат построили в югендстиле — это немецкий вариант модерна. Особую выразительность фасадам придаёт сложная система крыш. Обращают на себя внимание и разнообразные окна: прямоугольные, полуциркульные, овальные и ромбовидные. Немало элементов, созданных в начале XX века, сохранилось до наших дней. Больше всего впечатляет одна из старинных дверей: на ней уцелела металлическая решётка, украшенная изображениями моря, чаек, дельфина, камбалы и зайца. Сохранились и элементы интерьера. Например, деревянные панели в холле, лестницы с резными перилами и световой проём с надписью LUXFER. Вероятно, это название компании-производителя — чикагской Luxfer Prism Company, основанной в конце XIX века. Конечно, отдельные элементы были утрачены: например, здание лишилось нескольких мансардных окон. Но бывший пансионат по-прежнему играет важную роль не только в облике улицы Карла Маркса, но и в атмосфере всего города. «Включение [дома] в Единый государственный реестр объектов культурного наследия <...> обосновано», — заключили эксперты. Если здание получит статус памятника, все работы по его содержанию и ремонту будут проводиться под контролем Службы государственной охраны объектов культурного наследия — а значит, «Солнечный угол» продолжит радовать глаз ещё не одно десятилетие.