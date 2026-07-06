«Словарный запас идеального мужчины»: жена Петросяна рассказала, почему любит отдыхать с супругом

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пошутила о том, чем ее очаровал 80-летний артист. Ролик девушка опубликовала в своих соцсетях.

Брухунова выложила короткое видео из ресторана. На нём Евгений Петросян за столиком, в руках у него яркий коктейль, он улыбается и машет в камеру. На фоне звучит песня Лады Дэнс «Жить нужно в кайф».

«Словарный запас идеального мужчины: люблю, куплю, поехали!» — подписала ролик Брухунова.

Раньше Татьяна редко показывала мужа в соцсетях, но в последнее время, по её словам, стала чаще делиться семейными моментами — подписчики просили.

Евгений Петросян 30 июля даст в театре эстрады «Янтарь-холл» большой сольный концерт, приуроченный к собственному 80-летию (12+). Билеты без комиссии можно приобрести на «Клопс Афише».