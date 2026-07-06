Парусная регата и бенефис морского царя: в субботу Полесск отметит День города (программа)

В субботу, 11 июля, в Полесске встретят морского царя. Это лишь одно из мероприятий, запланированных ко Дню города. «Клопс» публикует полную программу.

Гулянья состоятся на набережной Деймы и на главной сцене города. Праздник приурочен к 80-летию округа и пройдёт под знаком Года единства народов России.

В полдень на воде начнётся регата «Паруса Полесска», которая продлится два часа. В 12:30 на главной сцене выступят местные коллективы: ансамбль народной песни «Забава», шоу-группа «Голоса», ансамбль танца «Улыбка», объединение «Коляда», группа «Созвучие» и ансамбль «Рябинушка». Этот блок назвали «Полесский калейдоскоп».

В 14:00 от набережной отправится театрализованное шествие «Полесск встречает морского царя». Оно займёт полчаса, после чего на сцену выйдет ансамбль русской песни «Горница».

Центральным событием станет церемония награждения «Наследие Полесского округа: 80 лет созидания». Она начнется в 15:00 и продлится до 17:00. Сразу после неё стартует фестиваль русско-белорусской культуры «Полесье» — он также развернётся на главной сцене.

Вечерняя часть откроется в 18:30 вторым блоком «Полесского калейдоскопа». На сцену выйдут вокальное трио «Нюанс+», Татьяна Гуськова и шоу-группа «Голоса». В 19:30 эстафету примет калининградская кавер-группа «Окей Бенд», а в 20:30 — казанский ВИА «Волга-Волга».

На отдельной площадке развернётся программа светлогорского арт-фестиваля «Море внутри». Её можно будет посетить в течение всего дня.

Завершится День города на набережной Деймы лазерным шоу «Наследие Полесска: Реки времени». Оно стартует в 21:30.

Вход на все события свободный, возрастное ограничение — 6+.