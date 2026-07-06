«Иван Травник», День семьи и не только: куда сходить в Калининградской области на неделе, чтобы поднять себе настроение

Кому не хотелось бы стать умнее, веселее и найти общий язык с близкими? Рецепт этого волшебства прост: нужно выбрать событие по душе. «Клопс» рассказывает, какие мероприятия можно посетить бесплатно на этой неделе.
Фольклорный праздник «Иван Травник»6+
Когда: вторник, 7 июля, 11:00
Где: Библиотека им. М. Горького (Лермонтова, 8)
На празднике, посвящённом Дню Ивана Купалы, юные гости смогут познакомиться с древними обычаями и традициями. Ребята узнают, для чего в старину обливались водой, купались в речке, плели венки, прыгали через костёр, какие гадания устраивали и почему праздник называли «Иван Травник».
Также в программе: игры, конкурсы «Самая длинная коса» и «Водоносы», загадки о летних полевых цветах. Будет представлена и тематическая литература.
Вход свободный.
Лекция о Николае Львове16+
Когда: вторник, 7 июля, 18:30
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)
Лекция посвящена Николаю Львову (1753—1803) — архитектору, графику, историку, ботанику, поэту, драматургу, переводчику, музыканту, одному из самых ярких представителей Русского Просвещения. Современники называли его «русским Леонардо» за широту увлечений и творческую открытость.
Сам Львов обладал литературным дарованием, в век высокой манерности выступал за простоту и естественность, собирал народные песни. В 1787 году написал комическую оперу, где впервые на сцене появилось простонародье, а русские песни зазвучали не в антрактах, а в самом действии — задолго до Глинки и «Могучей кучки».
Лектор — поэт, писатель, литературовед, кандидат педагогических наук Лада Сыроватко. Вход свободный.
Программа ко Дню семьи, любви и верности0+
Когда: среда, 8 июля, 14:00
Где: Калининградская областная юношеская библиотека им. В. Маяковского (ул. Б. Хмельницкого, 27/31)
Библиотека приглашает детей, родителей, бабушек и дедушек на семейную программу. Гостей ждут выступления творческих коллективов и авторов, любимые песни, стихи и душевная атмосфера.
Вход свободный, по регистрации.
Экскурсия «Растительный мир янтарного берега»0+
Когда: среда, 8 июля, 14:30
Где: санаторий «Янтарный берег» (Светлогорск, Калининградский проспект, 79а)
Ознакомительная экскурсия с погружением в историю и красоту растительного мира.
Сбор на крыльце главного корпуса санатория, точное место можно уточнить по телефону: 7 (963) 351-23-81. Вход свободный для отдыхающих санатория и гостей.
Праздничный концерт ко Дню семьи, любви0+
Когда: среда, 8 июля, 12:00
Где: музейно-выставочный комплекс «Янтарный замок» (Янтарный, Советская улица, 61а)
Концерт, посвящённый Дню семьи, любви и верности. В программе — выступление заслуженной артистки России Натальи Ростовой и солистки эстрадной студии «Голос мечты».
«Особенно символично отметить этот день в год 80-летия Калининградской области, когда мы с особой гордостью говорим о традициях, преемственности поколений и духовных основах, объединяющих жителей нашего региона», — говорится в анонсе.
Вход свободный.
Программа «Семейная среда: Атомы семьи»0+
Когда: среда, 8 июля, 18:30
Где: ИЦАЭ Калининграда (Советский проспект, 1)
В День семьи, любви и верности ИЦАЭ приглашает на встречу, посвящённую научным династиям. Гости узнают истории известных семей, где любовь к исследованиям передаётся из поколения в поколение, и обсудят, как поддержка близких помогает в науке. После беседы все вместе создадут панно «Атом семьи».
Вход свободный, по регистрации.
Презентация книги-альбома о Балтийске6+
Когда: четверг, 9 июля, 18:30
Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39)
Презентация обновлённого издания книги-альбома искусствоведа Александры Макаревич «Балтийск — Пиллау: архитектура и быт на почтовых открытках конца XIX — первой половины XX века». Первый альбом стал библиографической редкостью, поэтому автор подготовила новый, расширенный вариант.
На встрече Александра Макаревич расскажет, как рождался новый взгляд на знакомые улицы и с какими сложностями она столкнулась при работе над переизданием.
Вход свободный.