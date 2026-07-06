«Иван Травник», День семьи и не только: куда сходить в Калининградской области на неделе, чтобы поднять себе настроение

Фото: архив «Клопс»

Кому не хотелось бы стать умнее, веселее и найти общий язык с близкими? Рецепт этого волшебства прост: нужно выбрать событие по душе. «Клопс» рассказывает, какие мероприятия можно посетить бесплатно на этой неделе.

Фольклорный праздник «Иван Травник»6+ Когда: вторник, 7 июля, 11:00 Где: Библиотека им. М. Горького (Лермонтова, 8) На празднике, посвящённом Дню Ивана Купалы, юные гости смогут познакомиться с древними обычаями и традициями. Ребята узнают, для чего в старину обливались водой, купались в речке, плели венки, прыгали через костёр, какие гадания устраивали и почему праздник называли «Иван Травник». Также в программе: игры, конкурсы «Самая длинная коса» и «Водоносы», загадки о летних полевых цветах. Будет представлена и тематическая литература. Вход свободный.

Лекция о Николае Львове16+ Когда: вторник, 7 июля, 18:30 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) Лекция посвящена Николаю Львову (1753—1803) — архитектору, графику, историку, ботанику, поэту, драматургу, переводчику, музыканту, одному из самых ярких представителей Русского Просвещения. Современники называли его «русским Леонардо» за широту увлечений и творческую открытость. Сам Львов обладал литературным дарованием, в век высокой манерности выступал за простоту и естественность, собирал народные песни. В 1787 году написал комическую оперу, где впервые на сцене появилось простонародье, а русские песни зазвучали не в антрактах, а в самом действии — задолго до Глинки и «Могучей кучки». Лектор — поэт, писатель, литературовед, кандидат педагогических наук Лада Сыроватко. Вход свободный.

Программа ко Дню семьи, любви и верности0+ Когда: среда, 8 июля, 14:00 Где: Калининградская областная юношеская библиотека им. В. Маяковского (ул. Б. Хмельницкого, 27/31) Библиотека приглашает детей, родителей, бабушек и дедушек на семейную программу. Гостей ждут выступления творческих коллективов и авторов, любимые песни, стихи и душевная атмосфера. Вход свободный, по регистрации.

Фото: архив «Клопс»

Экскурсия «Растительный мир янтарного берега»0+ Когда: среда, 8 июля, 14:30 Где: санаторий «Янтарный берег» (Светлогорск, Калининградский проспект, 79а) Ознакомительная экскурсия с погружением в историю и красоту растительного мира. Сбор на крыльце главного корпуса санатория, точное место можно уточнить по телефону: 7 (963) 351-23-81. Вход свободный для отдыхающих санатория и гостей.

Праздничный концерт ко Дню семьи, любви0+ Когда: среда, 8 июля, 12:00 Где: музейно-выставочный комплекс «Янтарный замок» (Янтарный, Советская улица, 61а) Концерт, посвящённый Дню семьи, любви и верности. В программе — выступление заслуженной артистки России Натальи Ростовой и солистки эстрадной студии «Голос мечты». «Особенно символично отметить этот день в год 80-летия Калининградской области, когда мы с особой гордостью говорим о традициях, преемственности поколений и духовных основах, объединяющих жителей нашего региона», — говорится в анонсе. Вход свободный.

Программа «Семейная среда: Атомы семьи»0+ Когда: среда, 8 июля, 18:30 Где: ИЦАЭ Калининграда (Советский проспект, 1) В День семьи, любви и верности ИЦАЭ приглашает на встречу, посвящённую научным династиям. Гости узнают истории известных семей, где любовь к исследованиям передаётся из поколения в поколение, и обсудят, как поддержка близких помогает в науке. После беседы все вместе создадут панно «Атом семьи». Вход свободный, по регистрации.