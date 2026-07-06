Проект «Дворовой тренер»: где в июле калининградцы могут бесплатно приобщиться к спорту (расписание)

Спорт на свежем воздухе — залог здоровья. В июле проект «Дворовый тренер» разворачивает свою работу сразу на нескольких калининградских площадках. «Клопс» публикует расписание занятий.

В июле в Калининграде возобновятся боксёрские тренировки, где участники будут отрабатывать технику ударов, оттачивать технику и улучшать выносливость.

Занятия будут проходить на двух площадках:

в микрорайоне Прибрежный у клуба «Джем» (Заводская, 5) — по вторникам с 18:00 и по субботам с 10:00. на Серпуховской, 37-41 — по пятницам с 18:20.

Любителям работы с собственным весом стоит присмотреться к субботнему расписанию на Ульяны Громовой, 99а. С 14:00 там будут проходить воркаут-тренировки, нацеленные на развитие силы, выносливости и проработку рельефа.

Если хочется более направленной нагрузки, в этом же месте по понедельникам с 16:00 будут проводить занятия по силовым упражнениям на стационарных уличных тренажёрах.

Для тех, кто предпочитает динамику и командный дух, в пятницу с полудня распахнёт ворота стадион школы №9 на Балтийском шоссе, 110. Здесь в формате «дворовых игр» соберут разновозрастные компании для футбола, волейбола и баскетбола. Программу дополнят эстафетами, играми с мячом, а также элементами рукопашного боя и самообороны.

Своя программа в июле развернётся у школы №6 (Ульяны Громовой, 1). Здесь ребята смогут познакомиться с разными видами спорта.

Расписание тренировок:

вторник, 7 июля, 10:00 — бокс, среда, 15 июля, 10:00 — волейбол, вторник, 21 июля, 10:00 — футбол, среда, 29 июля, 10:00 — регби.

Все занятия бесплатны и проходят под присмотром профессиональных наставников.