«Мир спасёт красота»: 6 достойных экранизаций Фёдора Достоевского, которые заставляют задуматься

В первую субботу июля книголюбы отмечают День Достоевского. Именно в это время начинается действие в романе «Преступление и наказание». «Клопс» вспомнил, как экранизировали эту книгу — и другие произведения великого писателя.

1. «Преступление и наказание»16+ Родион Раскольников (Владимир Кошевой), бедный бывший студент, живущий в Петербурге, изобретает собственную моральную философию. Примеряя на себя право распоряжаться чужими судьбами, он убивает старуху-процентщицу и её сестру. После этого герой оказывается в ловушке — не столько следствия, сколько собственного сознания. Режиссёр Дмитрий Светозаров снял максимально подробную экранизацию романа. В центре внимания — постепенное психологическое разрушение героя под тяжестью вины и страха. Особое внимание привлекает актёрский состав: следователя Порфирия Петровича сыграл Андрей Панин, а в роли Свидригайлова выступил Александр Балуев.

Кадр из фильма «Преступление и наказание»

2. «Преступление и наказание»18+ В этой версии Родион Раскольников (Иван Янковский) живёт в современном городе — но всё так же доведён до состояния социальной и финансовой безысходности. В остальном сюжет остался классическим: герой убивает старуху-микрокредиторшу и начинает постепенно сходить с ума. Ключевое отличие экранизации Владимира Мерзовева от всех прочих — перенос действия в наши дни. Герои действуют в узнаваемых декорациях, поэтому становятся более понятными зрителю — особенно молодому. Роли исполнили звёзды отечественного кино: Разумихин — Тихон Жизневский, Дуня —Любовь Аксёнова, Марфа Петровна — Юлия Снигирь.

Кадр из фильма «Преступление и наказание»

3. «Двойник»18+ Саймон (Джесси Айзенберг) — тихий, незаметный клерк, которого никто не замечает дома и на работе. Однажды в офисе появляется Джеймс — его точная копия внешне, но полная противоположность по характеру: уверенный, харизматичный и легко располагающий к себе людей. Постепенно двойник начинает вытеснять Саймона из его собственной жизни. Режиссёр Ричард Айоади тоже перенёс действие классической повести в современный мир. История Якова Голядкина превратилась в мрачную бюрократическую антиутопию. Несмотря на изменившийся фон, главная идея Достоевского — медленное и пугающее стирание личности — осталась на месте.

Кадр из фильма «Двойник»

4. «Бесы»18+ В уездный город приезжает следователь (Сергей Маковецкий), чтобы расследовать серию загадочных убийств. Постепенно он выходит на след подпольного революционного кружка, во главе которого стоит Пётр Верховенский (Антон Шагин) — харизматичный идеолог, который мечтает погрузить страну в политический террор. Но ещё больше жителей городка интересует его приятель — загадочный Николай Ставрогин (Максим Матвеев). Драматический мини-сериал Владимира Хотиненко снят по мотивам одноимённого романа. Авторы передали «механику заражения идеей», как её описал Достоевский: в сериале убеждение, доведённое до крайности, тоже подчиняет себе мораль и отношения между людьми.

Кадр из фильма «Бесы»

5. «Братья Карамазовы»18+ Циничный старик Фёдор Карамазов конфликтует с собственными сыновьями. Каждый из братьев по-своему пытается выстроить отношения с отцом. Когда главу семейства находят убитым, подозрение падает на одного из них, и семейная драма перерастает в судебное разбирательство. Юрий Мороз снял последовательную и очень близкую к оригиналу экранизацию «Карамазовых». Нашлось место не только детективной линии, но и философскому конфликту веры, сомнений и рационального отрицания. Ивана в этой версии сыграл Анатолий Белый, Алёшу — Александр Голубев, Дмитрия — Сергей Горобченко.

Кадр из фильма «Братья Карамазовы»

6. «Идиот»18+ Князь Лев Мышкин (Евгений Миронов) — человек по-детски открытый и наивный. Он возвращается в Россию после лечения в Швейцарии и нечаянно оказывается в центре любовной драмы. Идеальные представления князя о мире сталкиваются с суровой реальностью. Режиссёр Владимир Бортко сохранил сюжетную структуру романа и ключевые диалоги. «Идиот» — классическая костюмная драма с акцентом на внутренние конфликты. Критики особенно хвалили актёрский состав: Владимира Машкова в роли Рогожина и Инну Чурикову, которая сыграла генеральшу Епанчину.

Кадр из фильма «Идиот»