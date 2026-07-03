«У каждого народа, приходившего сюда, были свои символы»: в Музее янтаря собрали коллекцию, посвящённую истории региона

В пятницу, 3 июля, в Музее янтаря откроется новая выставка, посвящённая символам Калининградской области. В витринах будут представлены уникальные работы местных мастеров. Подробности о проекте «Клопс» рассказали в пресс-службе музея.

Экспозиция называется «Символы янтарного края»0+. Калининградская область в этом году отмечает 80-летие, и выставка — своеобразное поздравление от музея. На эту идею опирались авторы проекта, когда выбирали экспонаты.

Кураторы собрали предметы, в которых сплелись историческая память и личные наблюдения за природой. Здесь нет случайных вещей — каждая символизирует какую-то часть калининградской истории.

«У каждого народа, приходившего сюда, были свои символы. Архитектурные и природные объекты и даже целые города появлялись и исчезали, оставляя лишь названия. Некоторые памятники важны для институций, другие — только для маленького сообщества, но каждый символизирует дом», — говорится в описании проекта.