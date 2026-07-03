«У каждого народа, приходившего сюда, были свои символы»: в Музее янтаря собрали коллекцию, посвящённую истории региона

В пятницу, 3 июля, в Музее янтаря откроется новая выставка, посвящённая символам Калининградской области. В витринах будут представлены уникальные работы местных мастеров. Подробности о проекте «Клопс» рассказали в пресс-службе музея.
Экспозиция называется «Символы янтарного края»0+. Калининградская область в этом году отмечает 80-летие, и выставка — своеобразное поздравление от музея. На эту идею опирались авторы проекта, когда выбирали экспонаты.
Кураторы собрали предметы, в которых сплелись историческая память и личные наблюдения за природой. Здесь нет случайных вещей — каждая символизирует какую-то часть калининградской истории.
«У каждого народа, приходившего сюда, были свои символы. Архитектурные и природные объекты и даже целые города появлялись и исчезали, оставляя лишь названия. Некоторые памятники важны для институций, другие — только для маленького сообщества, но каждый символизирует дом», — говорится в описании проекта.
На выставке представлены не только украшения, но и интерьерные объекты. Немало работ, вдохновлённых местной природой. Например, художница Елена Градинарова обратилась к знаменитым калининградским каштанам — воспроизвела их в янтаре и коже, сохранив природную фактуру. Константин Кораблёв создал объёмную балтийскую чайку.
Не забыли и про море: Борис Серов и Александр Сумеркин запечатлели парусники, а Жанна Лопаткина представила панно «Доисторическая рыба». Оно интересно по текстуре: в работе использован и обработанный, и необработанный янтарь.
Отдельное внимание художники уделили болотам Целау и Швентлунд. Природой этих мест вдохновились Наталья Лапинус, изготовившая гарнитур «Аир», автор панно «Озеро» Павел Литвиненко и Михаил Воробьёв, представивший «Черепаху».
«Выставка демонстрирует лишь малую часть тех символов, что за прошедшую тысячу лет становились отражением души Янтарного края. Но самым главным достоянием был и остаётся балтийский янтарь», — подчеркнули в музее.
Выставка работает до 20 июля.
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