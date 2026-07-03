Что делать, если в вас поселился артист: мечтающих о сцене калининградцев приглашают на занятия театральной студии

Стать артистом — красивая и, вопреки стереотипам, вполне реализуемая мечта. В Калининграде такую возможность даёт Молодёжный центр, где открылся набор в театральное отделение. Подробности «Клопс» рассказала руководительница студии Алёна Баринова.

О наборе

Студия существует уже несколько лет, и за это время здесь сложилась собственная система обучения. Участники не просто исполняют роли, но и пишут сценарии, придумывают визуальные решения и оформляют постановки.

Что ждёт новичков: тренинги по актёрскому мастерству и сценической пластике, участие в постановках и фестивалях, подготовка к поступлению в театральные вузы — и, конечно, атмосфера живого творчества.

«Театр — это не просто сцена, это как вторая семья, в которой тебя поддерживают, направляют и дают возможность раскрыться», — подчёркивает руководительница студии.

Занятия бесплатные, а попасть на них могут все желающие от 16 до 25 лет. Набор случается раз в год, после чего группа уходит в плотную работу. Чтобы записаться на собеседование, нужно написать в личные сообщения Алёне Бариновой во «ВКонтакте».

О студии

В копилке отделения уже есть несколько заметных работ. Среди них — театрализованная экскурсия «Калининград глазами поколений», спектакль-манифест «Выход из строя» и поэтическое представление «И всё-таки узнают голос мой», посвящённое Анне Ахматовой. Проекты выходят и за пределы области: в 2025 году одна из постановок попала в лонг-лист петербургского фестиваля «неПРОСТО ГОРОД».

Готовых произведений в студии не ставят: все сценарии пишет сама Баринова, иногда — в соавторстве с артистами.

В 2024 году театральное отделение начало сотрудничать с калининградским филиалом РГИСИ: преподаватели вуза проводят для ребят мастер-классы и интенсивы. Некоторые выпускники студии становятся профессиональными актёрами — например, в 2025 году её выпускница Екатерина Якина поступила в московский Институт Современного Искусства.