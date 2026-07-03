Лаванда, тыквы и пироги: как под Черняховском изобрели формат «Деревенских посиделок» у стен старинного замка

В посёлке Каменское под Черняховском живёт около 500 человек — такое место непросто сделать центром притяжения. Но возможно — поэтому здесь постоянно проходят здесь самые разные мероприятия. Подробнее о развитии посёлка и планах «Клопс» рассказала активистка ТОС «Полюшко» Екатерина Синило.

«Деревенские посиделки»

В советские времена в Каменском жили около пяти тысяч человек. Осталось 500 — посёлок «съёжился» до размеров деревни и почти пропал из инфополя — с этой проблемой решили бороться местные жители.

Екатерина Синило вспоминает: активисты познакомились, когда готовились к фестивалю тыквы. Затем возникла идея проводить мероприятия каждый месяц, привлекая жителей соседних поселков. Так появились «Деревенские посиделки»

«Вдохновил сам посёлок Каменское. Здесь есть историческая часть — руины замка, Кирха, подвалы исторической сыроварни, и природная часть — рельеф, озеро», — объяснила Синило.

Сейчас активисты провели уже восемь мероприятий, каждое со своей темой. Были праздники, посвящённые лаванде, вербе и тыкве. В мае, например, состоялся День соседей: местные водили гостей по дворам, знакомили с бытом и угощали местной продукцией. Организаторы называют этот формат смесью сельского, исторического и гастрономического туризма.

«Мы за возрождение посёлка, сохранение культуры и самобытности, преемственность поколений», — говорит Екатерина Синило.

Съездить в июле

В середине лета в Каменском пройдёт два больших праздника. На 4 июля запланирован День посёлка, которые посвятят культуре разных народов России. Участники шествия оденутся в национальные костюмы, подготовят приветствия и традиционные угощения. Праздник начнётся в 17:00 на площадке у Дома культуры.

На 18 июля запланирован День черники и черничного пирога. Состоится конкурс выпечки, победителя в котором выберут гости. Также в программе — ярмарка, кулинарные мастер-классы, эко-лекции и хороводы. Гулянья начнутся в 12:00.