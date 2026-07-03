Исследование: Баста возглавил список исполнителей, которых россияне чаще всего слушают на грядках и в теплицах

Без музыкального сопровождения на даче скучно. Так считают 77% россиян, которые приняли участие в опросе. Какие песни чаще всего звучат за городом, выяснила «VK Музыка».

Авторы исследования опросили чуть больше двух тысяч человек от 18 до 45 лет из разных регионов — всех, кто рассматривает дачу как вариант летнего отдыха. Выяснилось, что половина респондентов (52%) включает музыку фоном, 26% довольствуются радио, а 12% предпочитают живые разговоры.

При этом треки звучат в самых разных обстоятельствах. Чаще всего — у мангала: 28% респондентов включают музыку во время приготовления шашлыков, 21% — в дороге, 19% — отдыхая на участке, а 17% — на вечерних посиделках у костра.

Список самых популярных исполнителей:

Баста (25%), ICEGERGERT (20%), Miyagi & Эндшпиль (19%), MACAN (17%), Гуф (11%), Jakone (6%).

По жанрам лидирует поп — его выбрали 47%. Следом с отрывом идут рэп и хип-хоп (26%), рок (14%) и лоу-фай с чил-музыкой (10%). Оставшиеся 3% разошлись по другим направлениям.

«При выборе идеального саундтрека для дачи россияне чаще всего голосуют не за новинки, а за проверенные временем композиции. 56% считают, что лучше всего для отдыха за городом подходят любимые песни прошлых лет, тогда как новые хиты выбирают 28% опрошенных, — сообщили авторы исследования. — 12% при этом признались, что им не важно, какую музыку слушать, главное — компания, и наконец 4% выбирают треки под настроение».

ICEGERGERT даст концерт16+ в калининградском развлекательном комплексе «Резиденция королей» в пятницу, 17 июля. МОТ выступит12+ в ДС «Янтарный» в четверг, 19 ноября.