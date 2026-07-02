«Громкость любви выкручена на полную»: как 80 лет истории Калининградской области уместились на одной выставке

В четверг, 2 июля, в областном историко-художественном музее открылась выставка «Калининградская область. История любви»6+. Проект охватил восемь десятилетий и все аспекты жизни, от медицины и спорта до религии. На вернисаже побывал корреспондент «Клопс». «История любви» — крупнейшая из выставок, приуроченных к 80-летию региона. В день открытия посетителей так много, что даже в просторных залах музея невозможно пройти, никого не задев. И все гости — разных возрастов, статусов, профессий — изучают выставку с большим интересом. «Я много видел выставок и имею опыт общения и формирования таких музейных пространств, — заметил директор государственного архива новейшей истории Игорь Пермяков. — Сразу видно, что эта сделана людьми неординарными, которые любят свой край и хотят показать его историю своего края, сформировать настроение». Настроение действительно необычное: ещё у входа в музей гостей встречает выставка ретро-автомобилей и оформленный в советском стиле стол с едой и напитками. Перед открытием солисты филармонии исполнили неофициальный гимн области «В славном сорок пятом».

Специально к открытию музей пригласил актёров, одетых в стиле поздних шестидесятых — они напоминают живые экспонаты. Кроме переселенцев, посетителей встречают военные, моряки и пионеры. Они также готовы рассказать гостям о своих стендах. А что же на стендах? Экспозиция начинается не с образования области, а чуть раньше — с событий Великой Отечественной войны. Немало витрин посвящено Красной армии и её подвигам, благодаря которым «область-трофей» вошла в состав СССР. Здесь можно увидеть интерактивные карты, планы, медали, портреты и флаги — всё, чтобы составить представление о тех временах. Отдельное место занимают предметы, связанные с немецким населением, покинувшим эти земли после войны. Посетители могут увидеть копии важных бумаг и настоящие артефакты: книги, печати, посуду.

О том, как жила в область первые двадцать лет после войны, рассказывают старые документы. Сохранились данные о том, кто, откуда и зачем приезжал в новообразованный регион. Подготовить эту часть выставки калининградскому музею помог государственный архив новейшей истории. Следом — хроника мирного строительства. В экспозиции собрано буквально всё, чем жила область на протяжении восьмидесяти лет: сельское хозяйство, власть, спорт, освоение космоса, медицина... Любой калининградец, чем бы он ни занимался, сможет найти здесь что-то про себя. И это не просто отдельные витрины — авторы выставки подошли к работе изобретательно. Взять, например, море: с ним связана и огромная лодка, установленная посреди одного из залов, и многочисленные макеты кораблей, и маяки, и медали, и форма, и судовые устройства разных лет. О спорте рассказывают символы местных клубов — в первую очередь, конечно, «Балтики» и «Локомотива». О сельском хозяйстве — фигурки животных, архивные документы и ролики про современные агрофирмы. Об архитектуре — макеты значимых зданий, включая незабвенный Дом Советов.

Особый раздел посвящен быту первых переселенцев — для одних ностальгическому, а для других экзотическому. Реконструированная коммуналка с развешенным на кухне бельём, старые чашки, холодильники и самовар — всё это создает эффект полного погружения. В витринах — предметы, которые старшее поколение помнит по своей молодости: фототехника, телефоны, автоматы по продаже спичек и газет, консервы и колбаса. Последние, кстати, выставлены на прилавке реконструированного магазина — здесь каждый может ощутить себя клиентов советского гастронома, разве что купить ничего нельзя.

Не стоит думать, что выставка посвящена абстрактным людям. Её герои — профессионалы своей области, и их портреты можно увидеть на стендах. Среди ключевых имен — лётчик-космонавт Алексей Леонов, милиционер Алексей Бровкович, капитан траулеров Григорий Носаль, тракторист Евгений Низовских, учитель Галина Громова и многие другие. Не всё, что представлено на выставке, хранилось в фондах музея. Организовать этот проект помогли коллекционеры, частные предприятия и муниципальный структуры. В их числе — Военно-медицинский музей, БФУ имени Канта, судостроительный завод «Янтарь» и ещё несколько десятков наименований. Директор музея Екатерина Манюк призналась, что выставка стала для коллектива чем-то сокровенным: «Все мы — калининградцы, все мы любим наш регион, все мы с радостью вдыхаем балтийский воздух, когда выходим из самолёта. Это наша земля — земля, рождённая победой».

И выставка действительно наводит на размышления — всех, включая привычных к таким мероприятиям почётных гостей. Так, сенатор Александр Шендерюк-Жидков на открытии подсчитал, что что сам он принадлежит ко второму поколению калининградцев, а его дети — уже к четвёртому. «Нам всем очень повезло родиться и жить на уникальной земле, через которую происходили самые важнейшие события. Причем не только в жизни нашей страны, но и жизни Европы», — заметил он и добавил, что на каждом калининградце лежит ответственность «за будущее этой земли». О том же задумался и председатель регионального Заксобрания Андрей Кропоткин, вспомнивший, что его бабушка приехала в регион в октябре 1946-го. Он призвал передавать семейные истории детям и внукам: «Чтобы они ценили и знали, какой ценой досталась нам наша земля, наш дом, какой ценой наши бабушки с дедушками смогли отстроить сегодняшний город Калининград». Завершил череду признаний в любви к родному краю представитель Калининградской епархии РПЦ Георгий Урбанович. Он заметил, что туристы неизменно отмечают особую любовь калининградцев к своему региону: Если говорить о громкости любви, то у нас она почти что на полную выкручена». Урбанович напомнил, что первые переселены нашли в Калининградской области руины и ужасную разруху. «Представляете, что они думали, глядя на всё это? Но не разбежались, не уехали, восстановили и подарили нам этот маленький рай. Если можно говорить про земной рай, то Калининградская область, наверное, подходит под это определение», — сказал он. Директор музея Екатерина Манюк заметила, что нынешняя экспозиция — своеобразный черновик, который будет жить и пополняться ближайшие годы. Выставка продлится до следующего юбилея Калининградской области — и, судя по ажиотажу на открытии, без внимания не останется.