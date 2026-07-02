Русские забавы и симфонические концерты: 7 многообещающих мероприятий уик-энда со свободным входом

Фото: архив «Клопс»

Выходные — время отдохнуть и зарядиться энергией. Что бы ни было вашим источником вдохновения — море, народная культура или музыка — мероприятие найдётся. «Клопс» рассказывает, чем бесплатно и с пользой заняться в уик-энд.

Летний турнир по выездке0+ Когда: пятница, 3 июля, 11:00 Где: Гурьевский район, Свободное (ориентир — гостевой дом «Охота») Соревнования по конному спорту, где грация лошадей встречается с мастерством всадников. В программе — тесты разной сложности, профессиональное судейство и честная борьба. Вход свободный.

Летний субботник на руинах кирхи Меляукена в Залесье0+ Когда: суббота, 4 июля, сбор в 10:00 Где: посёлок Залесье, кирха Меляукена Всех неравнодушных к историческим памятникам приглашают на выезд к знаменитой «прусской базилике». В последние годы руины кирхи заметно преобразились благодаря усилиям РПЦ агропромышленного холдинга «Залесье», правительства области, местных активистов и волонтёров. Теперь важно поддерживать памятник в приличном состоянии — этим и займутся «Хранители руин». Что нужно знать: Форма одежды — рабочая, по погоде; Горячее питание будет, но лучше взять с собой термосы, воду, перекусы и посуду; Перчатки и инвентарь предоставят, но приветствуются свои инструменты: лопатки, шпатели, метлы, щётки, тачки, вёдра, лопаты, грабли. После работы — экскурсия по объекту. Участие свободное, подробности у организаторов.

Музыкальный вечер в баре «Лес»18+ Когда: суббота, 4 июля Где: бар «Лес» (Светлогорск, Береговой переулок, 20) Вдохновлённые загадочным танцующим лесом на Куршской косе, музыканты Source и Horoska подготовили сет, пронизанный ветром Балтики и пластикой искривлённых стволов. Организаторы называют это «сессией звуковой терапии» для тех, кто устал от прямолинейности. Вход свободный.

Фестиваль «Русские забавы» в Зеленоградске0+ Когда: воскресенье, 5 июля, 12:00 Где: площадь «Роза ветров» (Зеленоградск) В Зеленоградске пройдёт первый фестиваль исконно русских видов спорта. Всей семьёй можно будет принять участие в старинных играх и забавах, тематических мастер-классах, а также увидеть работы мастеров и насладиться выступлениями творческих коллективов. Вход свободный.

Всероссийский теннисный турнир «Кубок Белфорт»0+ Когда: открытие 5 июля Где: бизнес-парк «Бэлфорт» (Чекистов, 81) Кубок всероссийского уровня в области проводится впервые и посвящён 80-летию региона. В турнире примут участие спортсмены младшей и старшей возрастных групп. Расписание: начало игр отборочного этапа — 5 июля в 09:00; жеребьёвка основного турнира проводится 5 июля в 17:00; начало игр основного турнира — 6 июля в 09:00 часов. Вход свободный.

Концерты симфонического оркестра в Пионерском0+ Когда: вокресенье, 5 июля, 14:00 Где: Городской парк (Пионерский) Калининградский симфонический оркестр под руководством Аркадия Фельмана представит программу «Уличные мелодии в смокингах» с шедеврами мировой классической и современной музыки. Вход свободный.