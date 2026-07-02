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Русские забавы и симфонические концерты: 7 многообещающих мероприятий уик-энда со свободным входом

13:31
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Русские забавы и симфонические концерты: 7 многообещающих мероприятий уик-энда со свободным входом - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

Выходные — время отдохнуть и зарядиться энергией. Что бы ни было вашим источником вдохновения — море, народная культура или музыка — мероприятие найдётся. «Клопс» рассказывает, чем бесплатно и с пользой заняться в уик-энд.

Летний турнир по выездке0+

Когда: пятница, 3 июля, 11:00

Где: Гурьевский район, Свободное (ориентир — гостевой дом «Охота»)

Соревнования по конному спорту, где грация лошадей встречается с мастерством всадников. В программе — тесты разной сложности, профессиональное судейство и честная борьба.

Вход свободный.

Летний субботник на руинах кирхи Меляукена в Залесье0+

Когда: суббота, 4 июля, сбор в 10:00

Где: посёлок Залесье, кирха Меляукена

Всех неравнодушных к историческим памятникам приглашают на выезд к знаменитой «прусской базилике». В последние годы руины кирхи заметно преобразились благодаря усилиям РПЦ агропромышленного холдинга «Залесье», правительства области, местных активистов и волонтёров. Теперь важно поддерживать памятник в приличном состоянии — этим и займутся «Хранители руин».

Что нужно знать:

  1. Форма одежды — рабочая, по погоде;
  2. Горячее питание будет, но лучше взять с собой термосы, воду, перекусы и посуду;
  3. Перчатки и инвентарь предоставят, но приветствуются свои инструменты: лопатки, шпатели, метлы, щётки, тачки, вёдра, лопаты, грабли.
  4. После работы — экскурсия по объекту.

Участие свободное, подробности у организаторов.

Музыкальный вечер в баре «Лес»18+

Когда: суббота, 4 июля

Где: бар «Лес» (Светлогорск, Береговой переулок, 20)

Вдохновлённые загадочным танцующим лесом на Куршской косе, музыканты Source и Horoska подготовили сет, пронизанный ветром Балтики и пластикой искривлённых стволов. Организаторы называют это «сессией звуковой терапии» для тех, кто устал от прямолинейности.

Вход свободный.

Фестиваль «Русские забавы» в Зеленоградске0+

Когда: воскресенье, 5 июля, 12:00

Где: площадь «Роза ветров» (Зеленоградск)

В Зеленоградске пройдёт первый фестиваль исконно русских видов спорта. Всей семьёй можно будет принять участие в старинных играх и забавах, тематических мастер-классах, а также увидеть работы мастеров и насладиться выступлениями творческих коллективов.

Вход свободный.

Всероссийский теннисный турнир «Кубок Белфорт»0+

Когда: открытие 5 июля

Где: бизнес-парк «Бэлфорт» (Чекистов, 81)

Кубок всероссийского уровня в области проводится впервые и посвящён 80-летию региона. В турнире примут участие спортсмены младшей и старшей возрастных групп. 

Расписание:

  1. начало игр отборочного этапа — 5 июля в 09:00;
  2. жеребьёвка основного турнира проводится 5 июля в 17:00;
  3. начало игр основного турнира — 6 июля в 09:00 часов.

Вход свободный.

Концерты симфонического оркестра в Пионерском0+

Когда: вокресенье, 5  июля, 14:00

Где: Городской парк (Пионерский)

Калининградский симфонический оркестр под руководством Аркадия Фельмана представит программу «Уличные мелодии в смокингах» с шедеврами мировой классической и современной музыки.

Вход свободный.

Концерт симфонического оркестра в Романово0+

Когда: воскресенье, 5 июля, 18:00

Где: центральная площадь посёлка Романово (Зеленоградский округ)

После Пионерского Калининградский симфонический оркестр под руководством Аркадия Фельдмана переместится в Романово. В программе — шедевры мировой классики и популярные мелодии.

Вход свободный.

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