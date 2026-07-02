Русские забавы и симфонические концерты: 7 многообещающих мероприятий уик-энда со свободным входом

Выходные — время отдохнуть и зарядиться энергией. Что бы ни было вашим источником вдохновения — море, народная культура или музыка — мероприятие найдётся. «Клопс» рассказывает, чем бесплатно и с пользой заняться в уик-энд.
Летний турнир по выездке0+
Когда: пятница, 3 июля, 11:00
Где: Гурьевский район, Свободное (ориентир — гостевой дом «Охота»)
Соревнования по конному спорту, где грация лошадей встречается с мастерством всадников. В программе — тесты разной сложности, профессиональное судейство и честная борьба.
Вход свободный.
Летний субботник на руинах кирхи Меляукена в Залесье0+
Когда: суббота, 4 июля, сбор в 10:00
Где: посёлок Залесье, кирха Меляукена
Всех неравнодушных к историческим памятникам приглашают на выезд к знаменитой «прусской базилике». В последние годы руины кирхи заметно преобразились благодаря усилиям РПЦ агропромышленного холдинга «Залесье», правительства области, местных активистов и волонтёров. Теперь важно поддерживать памятник в приличном состоянии — этим и займутся «Хранители руин».
Что нужно знать:
- Форма одежды — рабочая, по погоде;
- Горячее питание будет, но лучше взять с собой термосы, воду, перекусы и посуду;
- Перчатки и инвентарь предоставят, но приветствуются свои инструменты: лопатки, шпатели, метлы, щётки, тачки, вёдра, лопаты, грабли.
- После работы — экскурсия по объекту.
Участие свободное, подробности у организаторов.
Музыкальный вечер в баре «Лес»18+
Когда: суббота, 4 июля
Где: бар «Лес» (Светлогорск, Береговой переулок, 20)
Вдохновлённые загадочным танцующим лесом на Куршской косе, музыканты Source и Horoska подготовили сет, пронизанный ветром Балтики и пластикой искривлённых стволов. Организаторы называют это «сессией звуковой терапии» для тех, кто устал от прямолинейности.
Вход свободный.
Фестиваль «Русские забавы» в Зеленоградске0+
Когда: воскресенье, 5 июля, 12:00
Где: площадь «Роза ветров» (Зеленоградск)
В Зеленоградске пройдёт первый фестиваль исконно русских видов спорта. Всей семьёй можно будет принять участие в старинных играх и забавах, тематических мастер-классах, а также увидеть работы мастеров и насладиться выступлениями творческих коллективов.
Вход свободный.
Всероссийский теннисный турнир «Кубок Белфорт»0+
Когда: открытие 5 июля
Где: бизнес-парк «Бэлфорт» (Чекистов, 81)
Кубок всероссийского уровня в области проводится впервые и посвящён 80-летию региона. В турнире примут участие спортсмены младшей и старшей возрастных групп.
Расписание:
- начало игр отборочного этапа — 5 июля в 09:00;
- жеребьёвка основного турнира проводится 5 июля в 17:00;
- начало игр основного турнира — 6 июля в 09:00 часов.
Вход свободный.
Концерты симфонического оркестра в Пионерском0+
Когда: вокресенье, 5 июля, 14:00
Где: Городской парк (Пионерский)
Калининградский симфонический оркестр под руководством Аркадия Фельмана представит программу «Уличные мелодии в смокингах» с шедеврами мировой классической и современной музыки.
Вход свободный.
Концерт симфонического оркестра в Романово0+
Когда: воскресенье, 5 июля, 18:00
Где: центральная площадь посёлка Романово (Зеленоградский округ)
После Пионерского Калининградский симфонический оркестр под руководством Аркадия Фельдмана переместится в Романово. В программе — шедевры мировой классики и популярные мелодии.
Вход свободный.