От рекордов Гиннесса до «Оскара» в мире магии: иллюзионист Влад Алмазов выступит в Светлогорске

В светлогорском «Янтарь-холле» в воскресенье, 25 октября, состоится семейное шоу блогера-иллюзиониста Влада Алмазова. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Влад Алмазов — профессиональный фокусник и шоумен, автор эксклюзивного развлекательного контента и создатель формата «пранк-фокусы в чат-рулетке». Артист является обладателем престижной премии Merlin Awards, которую называют «Оскаром» в мире магии, победителем Российского конкурса Ассоциации иллюзионистов в номинации «Микромагия» и рекордсменом Книги рекордов Гиннесса.

Зрителей ждёт шоу, в котором классические иллюзионные номера сочетаются с комедией, интерактивом и розыгрышами.

«Это путешествие в мир, где магия смешивается с юмором, а пранки заставляют смеяться до слёз. Влад превращает всех зрителей в активных участников шоу, дарит уникальные переживания и создаёт атмосферу настоящего волшебства», — рассказали организаторы.

Начало в 16:00. Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише».