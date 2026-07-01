Более сотни старинных икон: в кирхе Железнодорожного открылась первая выставка (фото)

В кирхе Железнодорожного, построенной в 1345 году, открылась первая выставка. В древних стенах разместили более сотни православных икон XVIII–XIX веков из частной коллекции. Об этом «Клопс» сообщила арендатор объекта Маргарита Пырко.

«Временная экспозиция посвящена в том числе первым переселенцам, которые после войны привозили иконы с собой как память о доме, семейную святыню и связь с прошлой жизнью», — объяснила Маргарита.