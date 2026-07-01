В Калининграде в честь праздника пройдут бесплатные экскурсии по городу: открыта запись

Калининградские экскурсоводы проведут бесплатные экскурсии по городу в честь 80-летия образования региона. Об этом Клопс рассказала аттестованный гид Варвара Лалэко.

Все они победители международного конкурса «Больше, чем путешествие». Маршруты стартуют в субботу, 4 июля, от Триумфальной колонны на площади Победы с разницей в два часа. Экскурсии посвящены послевоенному возрождению региона.

«Дата круглая, возраст почтенный, поэтому решили напомнить о важных событиях становления Калининградской области», — рассказала Варвара Лалэко.

В 10.00 Татьяна Медведева поведёт гостей по маршруту «Война и мир в годах и именах»12+. Разговор пойдёт о людях, чьи имена увековечены в названиях улиц и организаций, о возрождении и становлении разных отраслей промышленности.

В 12.00 Ольга Рубцова подхватит эстафетную палочку и поведёт гостей по маршруту «Сад памяти»12+.

В 14.00 Варвара Лалэко пригласит на экскурсию «Время первых»12+ — это про первые русские слова на вывесках, первые калининградские шутки и традиции, первые заводы, магазины и школы.

В 16.00 Ноза Усманова расскажет истории из цикла «Рассвет над Балтикой»12+. Участники марафона узнают, откуда ехали первые переселенцы, что везли с собой, кто были по профессии, какие разные говоры, традиции и обычаи переплелись на этой земле.

Марафон от Союза экскурсоводов и ТИЦ Калининградской области продлится весь день: с 10.00 до 18.00 часов. Запись проводится по регистрации до полуночи 3 июля по ссылке.