Писатели со всей страны: как пройдёт фестиваль «Книжный остров» у стен Кафедрального собора (программа)

В ближайшие выходные, с 3 по 5 июля, в Калининграде пройдёт фестиваль «Книжный остров». Там можно будет пообщаться с писателями, послушать музыку и принять участие в тематических интерактивах. «Клопс» публикует программу мероприятий.

Программа фестиваля охватывает две основные сцены на Острове Канта и шатёр мастеров.

Пятница

Первый день, 3 июля, начнётся на сцене «Культурного места» в 13:00. Торжественную церемонию откроет концерт, затем последует представление организаторов и приглашённых гостей. В 14:30 гостям представят проекты регионального Союза писателей, а в 15:00 на той же сцене пройдёт творческая встреча с писателем Александром Малышевым.

В первый день запланировано две презентации от издательств: в 14:30 — от калининградского проекта «Живём», в 18:30 — от петербургской «Алетейи».

Творческие встречи на сцене «Писатели России»:

14:00 — Таисия Богдан-Журихина, 15:30 — поэтесса Ксения Август, 16:00 — литератор Борис Бартфельд, 16:30 — гостья из Пскова Дина Дабришюте, 17:00 — калининградский автор Олег Глушкин, 19:00 — историк, археолог и профессор Владимир Кулаков.

В 17:30 зрителей ждёт шоу «Книжные друзья». Завершает программу первого дня концерт калининградских бардов в 19:30 и «Странная струнная сказка» от камерного оркестра под управлением Михаила Кирхгоффа в 20:00.