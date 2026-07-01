Не только «Одиссея»: 6 премьер, которые порадуют киноманов в июле

Лето у всех чуть больше свободного времени — которое можно потратит, например, на кино. И недостатка в интересных премьерах нет! «Клопс» рассказывает, какие фильмы выдут в июле.

«Миньоны и монстры»6+ Премьера в мире: 1 июля (в России — 19 ноября) В центре сюжета — миньоны, знакомые всем по франшизе «Гадкий я». В 1920-х, ещё до встречи в Грю, они попадают в Голливуд. Миньоны хотят снять ужастик и отправляются на поиски монстров. В новой части режиссёры Пьер Коффан и Патрик Делаж решили усилить хаос, и так свойственный этой франшизе. Абсурдное поведение миньонов будут оттенять гротескно-пугающие монстры. При этом фильм всё ещё рассчитан на детскую аудиторию — ведь именно она сделала новых персонажей всемирно популярными.

Кадр из фильма «Миньоны и монстры»

«Молодой Вашингтон»12+ Молодой Джордж Вашингтон (Уильям Франклин-Миллер) начинает путь как офицер в британских колониальных войсках. Из-за тактической ошибки он оказывается втянут в большой военный конфликт между Британской империей, французами и коренными народами Северной Америки. Несмотря на трудности, именно война делает из Вашингтона лидера, способного возглавить страну. Джон Эрвин снял классическую драму взросления по мотивам реальной биографии первого президента США. Авторы обещают сделать акцент не только на военных сценах, но и на личной драме Джорджа. Второстепенных персонажей играют Энди Серкис, Бен Кингсли и Келси Грэммер.

Кадр из фильма «Молодой Вашингтон»

«Кодекс Данте»18+ Премьера в России: 9 июля Мафиозный босс даёт заказ писателю Нику Тошесу (Оскар Айзек): он должен подтвердить подлинность рукописи «Божественной комедии», якобы написанной рукой Данте Алигьери. Но вместо экспертизы герой оказывается втянут в похищение манускрипта. Параллельно развивается вторая линия, псвящённая самому Данте. Криминально-философская драма Джулиана Шнабеля — это смесь криминального триллера, исторической драмы и притчи. Авторы обещают не просто авантюрный сюжет, но и размышление о том, как тесно переплетаются порой миф, искусство и насилие. В актёрском составе — Галь Гадот, Джерард Батлер, Аль Пачино, Джон Малкович, Мартин Скорсезе и Джейсон Момоа.

Кадр из фильма «Кодекс Данте»

«Одиссея»18+ Премьера в мире: 15 июля Одиссей (Мэтт Дэймон), царь Итаки, после Троянской войны пытается вернуться домой к жене Пенелопе (Энн Хэтэуэй) и сыну Телемаху (Том Холланд). Но его путь превращается в череду испытаний: впереди морские катастрофы, мифические существа, битвы, а также столкновения с богами и людьми. Кристофер Нолан экранизировал легендарную поэму Гомера. Режиссёр обещал сместить фокус в сторону реализма и показать человека, который пытается попасть домой не смотря ни на что. Проект заявлен как крупнобюджетный эпик, а в актёрский состав также входят Роберт Паттинсон, Зендея, Люпита Нионго и другие крупные голливудские актёры.

Кадр из фильма «Одиссея»

«Это хит!»18+ Премьера в России: 16 июля Рик (Пол Радд) — несостоявшийся музыкант, который подрабатывает выступлениями на свадьбах. Во время одной из таких вечеринок он знакомится с бывшей поп-звездой Дэнни (Ник Джонас). Тот превращает песню нового знакомого в мировой хит. И всё, казалось бы, хорошо, но есть проблема: он не указывает Рика в качестве автора, и теперь тому никто не верит. Джон Карни снял трагикомедию о том, как одна песня может превратить человека в звезду — и лишить его признания. В центре конфликта оказывается не только индустрия музыки, но и вопросы памяти, актуальные для каждого. Тем не менее фильм обещает быть лёгким, с обилием музыки и интересной идеей в основе.

Кадр из фильма «Это хит!»

«Человек-паук: Новый день»16+ Премьера в мире: 29 июля Питер Паркер (Том Холланд) продолжает жить в Нью-Йорке как Человек-паук. Люди больше не помнят, кто скрывается под маской. Это давит, да вдобавок способности героя начинают претерпевать странные изменения, а в городе объявляется новый преступник. Новую часть серии снял Дестин Дэниел Креттон — режиссёр другого фильма Marvel, «Шан-Чи и легенда десяти колец»18+. Авторы обещают радикально новую историю, которая будет «взрослее» первых трёх. В актёрском составе заявлены Зендея, Джейкоб Баталон, а также новые для франшизы лица — Сэди Синк и Майкл Мэндо.

Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»