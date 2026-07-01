«Анна Каренина», «Русский Гамлет» и не только: в Светлогорске покажут фрагменты из лучших балетов Бориса Эйфмана

В светлогорском театре эстрады «Янтарь-холл» в пятницу и субботу, 5 и 6 сентября, пройдут гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. Зрителям представят двухактную концертную программу EIFMAN GALA, сообщили «Клопс Афише» организаторы.

Представление объединяет самые яркие фрагменты из знаменитых постановок Бориса Эйфмана. За один вечер публика увидит сцены из спектаклей «Анна Каренина», «Роден, её вечный идол», «По ту сторону греха», «Чайковский. PRO et CONTRA», «Русский Гамлет», «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана», «Чайка. Балетная история» и других.

Как отмечают организаторы, драматургия вечера выстроена таким образом, чтобы познакомить зрителей с творческой эволюцией театра и показать, как за годы работы коллектив стал одной из ведущих балетных компаний современности.

Программа EIFMAN GALA с неизменным успехом проходит на крупнейших сценах Санкт-Петербурга, Москвы, других городов России и за рубежом. При этом её содержание постоянно обновляется, поэтому даже постоянные поклонники театра каждый раз открывают для себя новые номера и хореографические решения.

Билеты без комиссии можно приобрести на «Клопс Афише».