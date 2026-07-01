Культурный гороскоп: каких событий звёзды советуют избегать в июле и почему

Многие верят, что астрономические явления влияют на нашу жизнь — в том числе и культурную. Какие мероприятия звёзды советуют посетить в июле и почему? На этот вопрос «Клопс» ответила астролог Евдокея Острожница
Начало месяца
Месяц начнётся с интересного, но почти неуловимого события. 6 июля Земля окажется в афелии — наиболее удалённой точке от Солнца, поэтому дневное светило будет выглядеть самым маленьким в году.
«Чем дальше от солнца, тем больше отстранённости в душе и между людьми, — считает астролог. — В такое время хочется смотреть на мир с новой точки зрения, как бы издалека».
При этом луна тоже будет убывать и не сможет компенсировать удалённость от солнца.
Куда идти: на проекты, — выставки, концерты или спектакли, — посвящённые новым для вас темам. Хорошо будет восприниматься спорт, особенно непривычный. А от глубокого погружения в психологию, клубных встреч и вечеров знакомств лучше воздержаться.
Середина месяца
Внимание астрологов будет приковано к скоплению планет. В ночь на 11 июля тонкий серп старой Луны окажется прямо в рассеянном скоплении Плеяды, а ближе к горизонту будет заметен Марс.
«Плеяды, как известно — это семь сестёр. Это символ сестринства, дружбы и совместного творчества, — объясняет Острожница. — Люди будут тянуться друг к другу, а Марс придаст дополнительных сил».
Вечером 17 июля серп молодой Луны соединится с Венерой — ещё одним символом женственности и красоты.
Куда идти: любые массовые мероприятия — большие концерты, фестивали, вечеринки под открытым небом. Хорошо будут проходить творческие мастер-классы. А вот мероприятия, связанные с грубой силой, и традиционные мужские развлечения лучше отложить.
Конец месяца
Конец месяца ознаменуется двумя мощными событиями. Полнолуние 29 июля — Оленья Луна — обещает зрелищный восход и прилив творческой энергии.
А в ночь с 30 на 31 июля пика достигнут метеорные потоки Южные Дельта-Аквариды и Альфа-Каприкорниды. Они могут подарить наблюдателям до 20 «падающих звезд» в час.
«Это время сказок и исполнения желаний. Самые смелые мечты могут стать реальностью», — считает астролог.
Куда идти: кино и театр, особенно если сюжеты связаны с фэнтези или фантастикой. Концерты экспериментальной музыки — импровизация, джаз, электроника с живым исполнением. Эмоционально тяжёлых мероприятий, а также маленьких помещений и индустриальных пространств звёзды советуют избегать.
Помните, что магия не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.