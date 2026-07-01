Культурный гороскоп: каких событий звёзды советуют избегать в июле и почему





Многие верят, что астрономические явления влияют на нашу жизнь — в том числе и культурную. Какие мероприятия звёзды советуют посетить в июле и почему? На этот вопрос «Клопс» ответила астролог Евдокея Острожница

Начало месяца

Месяц начнётся с интересного, но почти неуловимого события. 6 июля Земля окажется в афелии — наиболее удалённой точке от Солнца, поэтому дневное светило будет выглядеть самым маленьким в году.

«Чем дальше от солнца, тем больше отстранённости в душе и между людьми, — считает астролог. — В такое время хочется смотреть на мир с новой точки зрения, как бы издалека».

При этом луна тоже будет убывать и не сможет компенсировать удалённость от солнца.

Куда идти: на проекты, — выставки, концерты или спектакли, — посвящённые новым для вас темам. Хорошо будет восприниматься спорт, особенно непривычный. А от глубокого погружения в психологию, клубных встреч и вечеров знакомств лучше воздержаться.