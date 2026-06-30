Ночь огня и древних ритуалов: в поселении Кауп в выходные отметят праздник Ивана Купалы

В поселении викингов Кауп под Зеленоградском в субботу, 4 июля, отметят праздник Ивана Купалы. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

По традиции на Купалу плетут венки, водят хороводы, поют обрядовые песни, прыгают через костёр и загадывают желания. Организаторы предлагают провести этот день так, как это делали много веков назад, — с фольклорной музыкой и старинными забавами.

В программе — конкурсы, народные игры, метание топоров, квест, детские бои, очищение огнём, хороводы, плетение венков, вечерние танцы и песни у костра, а завершится праздник эффектным огненным шоу.

Одним из главных событий станет поиск цветущего папоротника. По легенде, волшебный цветок распускается лишь на одно мгновение в ночь Купалы и открывается только самому удачливому. Считается, что тому, кто его найдёт, откроются тайны природы, а вместе с ними придут благополучие и удача.

В стоимость билета входят мастер-классы по кузнечному делу, изготовлению восковых свечей и ходулям, гадание на рунах, печать по ткани, партия в средневековую настольную игру хнефатафл, а также участие в праздничной программе с конкурсами, квестами и хороводами.

За дополнительную плату можно отчеканить монету викинга, пострелять из лука и арбалета X века, попробовать себя в художественной обработке кожи, заглянуть к ведьмам на гадание, а также посетить средневековую харчевню и торговые ряды с керамикой и украшениями.

Для гостей организуют трансфер из Калининграда, Зеленоградска и Светлогорска. Поездка осуществляется по предварительно приобретённым билетам, стоимость включает дорогу туда и обратно.

Начало в 19:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».