«Так всегда развивалось искусство»: Дима Билан рассказал, как мировые звёзды заимствуют элементы из его шоу

Певец Дима Билан рассказал, что другие артисты порой заимствуют элементы из разных его шоу. Однако артист на такие случаи не обижается. Пост с размышлениями он опубликовал в своей группе «ВКонтакте».

По словам Билана, иногда даже мировые суперзвезды используют его «старые фишки» в своих шоу. Пример — британский певец Робби Уильямс, который на одном из своих концертов «воспарил» над зрительным залом. Такой же трюк несколько лет назад использовал Билан.

«Мне это нравится, — написал артист. — В этом и есть магия творчества XXI века. Благодаря интернету идеи путешествуют по миру, обретают новое прочтение и вдохновляют других. Так всегда развивалось искусство».

Певец добавил, что никогда не придавал много значения тому, кто первым придумал какой-либо элемент. «Куда важнее продолжать создавать новое», — подчеркнул он.

Дима Билан 2 октября представит в Калининграде шоу «Я просто люблю тебя»6+. Концерт пройдёт в ДС «Янтарный». Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».