«Я думала, мы не выкарабкаемся»: жара и логистика не помешали молодым рокерам устроить фестиваль под Гвардейском

В минувшие выходные в Калининградской области состоялся первый региональный фестиваль молодёжной рок-музыки под открытым небом «Маришино озеро». И не в столице региона — а в посёлке Зорино под Гвардейском. Как всё прошло, «Клопс» рассказала автор идеи Ирина Стельникова.
Идея провести рок-фестиваль в Зорино возникла около года назад — с подачи музыканта и преподавателя вокала Руслана Денгилевского. К удивлению организаторов, им даже удалось получить на это грант от министерства муниципального развития, покрывший часть расходов.
Главная цель организаторов, по словам Стельниковой — поддержать юных музыкантов, которым негде выступать. Это школьные группы, дворовые ансамбли и коллективы, приписанные к различным Домам культуры. По задумке авторов, фестиваль должен был стать точкой сборки для неформальной творческой молодёжи.
Изначально сцену хотели ставить в парке «Маришино озеро». Но аномальная жара, накрывшая регион в конце июня, поставила крест на этих планах. Аппаратура, объясняют организаторы, оснащена защитой от перегрева: так что на таком солнце она бы просто выключалась через каждые пятнадцать минут. Пришлось экстренно переносить фестиваль в Зоринский ДК.
Я думала, мы не выкарабкаемся», — вспоминает организатор.
Ирина признаётся: она работает в культуре тридцать пять лет, и за эти годы не отменила ни одного мероприятия. Когда в день перед фестивалем выяснилось, что в Калининградской области проблемы не только с погодой, но и с топливом, концерт всё равно решили провести. Правда, чтобы отправить музыкантов по домам, пришлось покупать им бензин — но это было уже потом.
Возвращаясь к фестивалю: открывал концерт лично начальник окружного управления культуры, молодёжи и спорта Леонид Суслов. После его приветствия на сцену вышли ребята из ВИА «Любитель» — ученики муниципальной школы № 1 из Гвардейска. Свой сет они посвятили выпускникам 2026 года, которые накануне получили аттестаты.
Следом выступала калининградская группа «Авось» — студенческий коллектив из БФУ имени Канта с собственными песнями. После к концерту подключилась группа «ЧС» из калининградской гимназии №40 и ВИА «Ковчег» из Детско-юношеского центра Светлогорска. Все музыканты — нынешние или вчерашние школьники.
«Честно говоря я не думала, что кому-то захочется ехать в такой небольшой посёлок, как наш. Да ещё при том, что случилось с погодой, и при безумии на заправках», — удивляется Стельникова и добавляет, что опасения не подтвердились: музыканты с удовольствием выступили, несмотря ни на что.
Между блоками для гостей провели викторину про историю рока. Слушатели и музыканты вместе выясняли, как появилось название жанра, а также вспоминали звёзд: Билла Хейли, Чака Берри и Элвиса Пресли. В конце основной программы прошёл небольшой мастер-класс по игре на ударных.
К вечеру, когда жара немного спала, участники всё же попали на свою изначальную площадку в парке — чтобы сфотографироваться, подвести итоги и даже искупаться.
После успешного, не смотря на все трудности, старта фестиваль «Маришино озеро» решено было сделать ежегодным. Следующий запланирован на июнь 2027 года. Концепция та же: молодёжь, живой звук и никакой фонограммы!
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