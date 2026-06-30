«Я думала, мы не выкарабкаемся»: жара и логистика не помешали молодым рокерам устроить фестиваль под Гвардейском

В минувшие выходные в Калининградской области состоялся первый региональный фестиваль молодёжной рок-музыки под открытым небом «Маришино озеро». И не в столице региона — а в посёлке Зорино под Гвардейском. Как всё прошло, «Клопс» рассказала автор идеи Ирина Стельникова.

Идея провести рок-фестиваль в Зорино возникла около года назад — с подачи музыканта и преподавателя вокала Руслана Денгилевского. К удивлению организаторов, им даже удалось получить на это грант от министерства муниципального развития, покрывший часть расходов.

Главная цель организаторов, по словам Стельниковой — поддержать юных музыкантов, которым негде выступать. Это школьные группы, дворовые ансамбли и коллективы, приписанные к различным Домам культуры. По задумке авторов, фестиваль должен был стать точкой сборки для неформальной творческой молодёжи.

Изначально сцену хотели ставить в парке «Маришино озеро». Но аномальная жара, накрывшая регион в конце июня, поставила крест на этих планах. Аппаратура, объясняют организаторы, оснащена защитой от перегрева: так что на таком солнце она бы просто выключалась через каждые пятнадцать минут. Пришлось экстренно переносить фестиваль в Зоринский ДК.

Я думала, мы не выкарабкаемся», — вспоминает организатор.

Ирина признаётся: она работает в культуре тридцать пять лет, и за эти годы не отменила ни одного мероприятия. Когда в день перед фестивалем выяснилось, что в Калининградской области проблемы не только с погодой, но и с топливом, концерт всё равно решили провести. Правда, чтобы отправить музыкантов по домам, пришлось покупать им бензин — но это было уже потом.