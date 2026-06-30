Викторины, лекции и беседы с писателями: в Калининграде пройдёт трёхдневный литературно-патриотический фестиваль

Первый день, 3 июля, начинается с двойного открытия. В 10:30 в Детской библиотеке №18 на Машиностроительной запустят персональную выставку 6+ художницы-краеведа Марии Тулаевой. В это же время в Центральной детской библиотеке имени Павлика Морозова стартует программа для самых маленьких — «Город сказок и легенд» 0+ .

Суббота

В субботу, 4 июля, программа начнётся в 10:00 в Детской библиотеке имени Ю. Н. Иванова. Одновременно пройдёт две игры: «Город, в котором я живу»12+ и «Память о покорении космоса в облике Калининграда»6+.

В 11:00 в библиотеке имени А. И. Герцена — интерактивная программа «Хлебосольный Калининград»6+. В Детской библиотеке имени А. П. Соболева в это же время пройдёт мастер-класс по правополушарному рисованию «Город, который мы любим»6+.

В 11:30 в Центральной детской библиотеке имени Михалкова — выступление калининградского поэта Сергея Погоняева6+, а в Городской юношеской библиотеке — мастер-класс по созданию карты Калининградской области6+.

В 12:00 в библиотеке имени Горького и в Детской библиотеке №14 стартуют праздничные программы. В 13:00 на Карамзина — мастер-класс по созданию коллажной открытки «Любимый город»6+.

В 14:00 — четыре события. В Городской юношеской библиотеке — познавательная беседа о памятных местах Калининграда0+. В библиотеке микрорайона Южный — виртуальное путешествие «Улицы города рассказывают...»0+. В Центральной детской библиотеке имени Михалкова — интерактивная игра «Открывая историю»6+. В библиотеке имени С. А. Снегова — презентация выставки участников студии живописи и прикладного творчества «Небо»12+.

В 15:00 в библиотеке имени Пушкина — лекция «Звезда Ивана Черняховского — восхождение и закат»12+.

В 16:00 в Центральной библиотеке Чехова — литературно-музыкальная программа калининградских артистов Вадима Новожилова и Татьяны Слещенковой «Пишу сегодня из Калининграда»12+. В библиотеке имени Михайлова — мастер-класс по изготовлению поделок из бумаги и картона на морскую тематику0+. В библиотеке имени Леонова — поэтические чтения16+.

В 18:00 в библиотеке имени Михайлова — игра «Что? Где? Когда?»0+. В Центральной библиотеке Чехова — лекция писателя, историка архитектуры Александра Попадина «Город в персональном зеркале»: о времени, о городе и о себе12+.