В Калининграде предложили отвести больше места старинной крепостной стене на Черняховского

В Калининграде предложили расширить границы участка, где расположен фрагмент старинной крепостной стены. Речь идёт о руинах вальных укреплений на улице Черняховского в районе Верхнего пруда. Акт, обосновывающий расширение территории, опубликовала региональная служба охраны объектов культурного наследия.

Объект культурного наследия регионального значения «Участок крепостной стены (вторых вальных укреплений Кенигсберга)» построен в начале XX века. Его взяли под охрану ещё в 2007 году, а в 2013-м правительство утвердило границы территории — но, как выяснилось теперь, не совсем корректно.

Анализ исторических карт, проведённый экспертами, показал: прежние границы захватывали лишь незначительную часть стены. Проектировщики не учли, что весь памятник должен попадать в охранную зону, иначе его часть окажется в уязвимом положении.

Проект корректировки подготовила компания «ГеоКонтроль». В основу легли карты Кёнигсберга разных столетий. Самое старое изображение местности, где позже появилась стена — гравюра 1725 года. Эксперты изучили более десяти старинных планов, которые фиксируют состояние укрепления. Использовали даже кадры аэрофотосъемки Кёнигсберга 1944 года и снимок с американского разведывательного спутника 1966 года.

«Предложенное проектом изменение границ территории объекта культурного наследия обоснованно», — говорится в выводе.

Если границы объекта изменят, площадь охраняемой территории составит 4 227 м2. На участке будут разрешены только работы по сохранению самой стены и исторической среды вокруг неё. Капитальное строительство, увеличение существующих зданий и любая хозяйственная деятельность, не направленная на поддержку памятника, окажется под запретом.

В 1626 году в Кёнигсберге соорудили первый вальный обвод —бастионную систему укреплений общей протяжённостью около 15 км. Именно так столица Восточной Пруссии приобрела статус города-крепости. К середине XIX века первый вал устарел, и в 1843 году началось строительство второго оборонительного обвода. Его разработкой занималась специальная комиссия, назначенная королём Фридрихом Вильгельмом IV. В неё входили ведущие военные инженеры, в том числе генерал-лейтенант Эрнст Людвиг фон Астер, который считается главным автором проекта.