«Комната культуры» в июле даст большой концерт в Калининграде

Коллектив, стремительно вышедший в лидеры цифровых площадок, представит программу с треками из дебютного альбома и главными хитами. Песня «Поезда» уже второй год удерживается на верхних строчках чартов, а на «Яндекс Музыке» группа собрала более 7 миллионов прослушиваний, получив звания «Группа года» и «Прорыв года» по версии телеканала МУЗ-ТВ. После масштабного тура по стране музыканты возвращаются с большим сольным концертом в Калининград.

Начало в 19:00. Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише».