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«Комната культуры» в июле даст большой концерт в Калининграде

19:10
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«Комната культуры» в июле даст большой концерт в Калининграде - Новости Калининграда | Фото предоставлено организаторами
Фото предоставлено организаторами

В калининградском дворце спорта «Янтарный» в понедельник, 27 июля, состоится большой концерт барнаульской бард-рок-группы «Комната культуры». О предстоящем выступлении «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Коллектив, стремительно вышедший в лидеры цифровых площадок, представит программу с треками из дебютного альбома и главными хитами. Песня «Поезда» уже второй год удерживается на верхних строчках чартов, а на «Яндекс Музыке» группа собрала более 7 миллионов прослушиваний, получив звания «Группа года» и «Прорыв года» по версии телеканала МУЗ-ТВ. После масштабного тура по стране музыканты возвращаются с большим сольным концертом в Калининград.

Начало в 19:00. Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише». 

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