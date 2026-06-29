Древние распевы и духовные песнопения: хор Валаамского монастыря даст концерт в Светлогорске

В светлогорском «Янтарь-холле» в воскресенье, 20 сентября, с концертом выступит хор Валаамского монастыря. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Хор Валаамского монастыря — это уникальный коллектив, состоящий из братии священного Валаамского монастыря, который находится на одноимённом острове в Карелии. Их творчество основано на духовных традициях, а каждое исполнение «наполнено глубокой верой, внутренним спокойствием и благоговением».

В репертуаре хора — древние богослужебные распевы, духовные стихи, народные песни и романсы. При этом коллектив исполняет не только старинные песнопения, но и современные аранжировки, благодаря которым духовная музыка становится близкой и понятной самой широкой аудитории.

За десятилетия существования хор сформировал собственную исполнительскую манеру. Братия участвует в богослужениях, записывает альбомы и гастролирует по России и за рубежом, знакомя слушателей с духовным наследием Валаама. Каждый концерт становится отражением монастырской жизни, её молитвенного уклада и музыкальных традиций.

«Их музыка — это голос Валаама, звучащий сквозь века», — отмечают организаторы.

Хор Валаамского монастыря также стал финалистом третьего сезона телешоу «Ну-ка, все вместе! Хором!».

Начало в 16:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».