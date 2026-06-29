В Светлогорске историки помогли вернуть настоящие имена двум старинным виллам

Два старинных дома в Светлогорске на Московской были известны просто как «виллы». Однако эксперты смогли установить их настоящие названия — а также рекомендовали включить оба объекта в реестр памятников. Акты государственных историко-культурных экспертиз опубликовала на своём сайте региональная Служба охраны объектов культурного наследия.

Дома №2 и 3 на Московской улице изучил аттестованный эксперт Иван Хихля. Целью исследования было выяснить, стоит ли включать виллы в список объектов культурного наследия. Чтобы вынести вердикт, специалист изучил архивные материалы, исторические карты и планы Раушена, а также сами потенциальные памятники.

Выяснилось, что дом №2, фигурирующий в документах как «Вилла, начало XX века», имел конкретного владельца. Здание, возведённое между 1906 и 1910 годом, с момента постройки принадлежало профессору Штиду.

Установить это помогли старые карты: на планах Раушена 1910, 1925 и 1941 годов фамилия Штида неизменно фигурирует. Получается, этот человек был хозяином дома 30 с лишним лет. Правда, больше никакой информации о нём обнаружить не удалось.

Само здание, не получившее серьёзных повреждений во время Второй мировой войны, было передано санаторию. За следующие 80 лет дом больше своего назначения не менял.

Имя обрёл и дом №3, с которым в популярной литературе была связана путаница. Официально он тоже был просто «виллой». Но в некоторых источниках это здание, построенное одновременно с профессорским особняком, называли «Виллой Шерманн». Однако исторические документы эти сведения не подтверждают.

На тех же планах Раушена владельцем неизменно значится некто по фамилии Штралендорф — отсюда и новое, исторически обоснованное название объекта. Загадочный Штралендорф также владел домом больше трёх десятилетий.

Эксперт пришёл к выводу, что оба здания играют большую роль в восприятии всего района, так как во многом сохранили свой первоначальный облик. Следовательно, по мнению специалиста, они имеют не только архитектурную, но и градостроительную ценность. Поэтому обе виллы рекомендовали включить в реестр в качестве памятников регионального значения.