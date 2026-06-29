Мама, папа и виноградные гроздья: как калининградская художница запечатлела в янтаре историю своей семьи (фото)

Фото из личного архива Людмилы Высоцкой

Чтобы запечатлеть в янтаре родной дом, посёлок, близких людей и воспоминания ушедшего детства, нужен большой талант. У художницы Людмилы Высоцкой, чья выставка открылась в областном Доме народного творчества, он есть — убедиться в этом может любой желающий. О своём новом проекте «ДНК любви»0+, родителях и «Поясе мира» автор рассказала в интервью «Клопс». Семейная история в янтаре Первое, что удивляет посетителей выставки — чёрный бархат, которым затянута комната. Использовать этот материал в оформлении художницу вдохновил Эрмитаж, где на такой же ткани выставляли изделия Дома Фаберже. Правда, та выставка прошла 20 лет назад, но мечта жила — и вот, спустя несколько десятилетий, она осуществилась благодаря руководительнице ОДНТ Ольге Власовой. Конечно, роскошный материал не стали бы тратить на скучные экспонаты. И таких на выставке нет: здесь каждый предмет связан с историей семьи Людмилы Высоцкой, а вместе с тем — с историей региона. Сама художница родилась на берегу Балтики. Её дедушка Василий был награждён медалью за взятие Кёнигсберга. В новом регионе он подружился с Петром Евдокимовым — одним из первых переселенцев — а тот завёл переписку с его семьёй. «Дядя Петя работал на Янтарном комбинате, в числе первых поднимал янтарную промышленность. Потом перевёз мою тётю Зину в Янтарный, а после них приехала вся остальная семья из Белоруссии. <...> Всем в Янтарном предоставили жильё, рабочие места. Вся династия как работала, так до сих пор работает на Янтарном комбинате», — поделилась художница.

Фото из личного архива Людмилы Высоцкой

На выставке представлены снимки и документы из семейного архива. В том числе, например, почётная грамота от первого послевоенного директора завода Керима Новруза оглы Ризаева. Но выставка всё же не историческая, а художественная, и больше всего внимания привлекают работы Людмилы Высоцкой. За 40 лет творческой деятельности художница успела не раз признаться родному краю в любви — с помощью красок, карандашей и, конечно, янтаря. Один из ключевых образов выставки — сукицитовые журавли. В них соединены сразу несколько смыслов: память о войне, боль утраты и движение вверх. С определённого ракурса шеи птиц образуют цифру 80 — работа выполнена к юбилею региона. «Наша семья обосновалась здесь благодаря дедушке Василию, освободителю Кёнигсберга от фашизма. Многие его однополчане погибли, но янтарные журавли символизируют, что они вылетают из земли, — описывает художница. — Как будто они из [оттуда] вырвались. И мы смотрим, как они вышли из этой испепелённой, выжженной земли, и сейчас полетят».

Фото из личного архива Людмилы Высоцкой

Многие работы посвящены личным воспоминаниям. Художница сделала из янтаря даже родных: «Моих маму, папу, дом, где я родилась, — рассказала она. — И я сама там такая маленькая лежу, в пелёночках». Посёлок, дом на Советской улице, родители, море, школа искусств, куда ходили по витой деревянной лестнице — всё это нашло своё отражение в янтаре. «Наша семья ещё и садоводы. И поэтому есть красивая ваза с фруктами — это яблоки, папа всегда прививал яблони, виноград выращивал. И этот виноград, большая красивая композиция, тоже представлена на выставке», — объяснила художница.

Фото из личного архива Людмилы Высоцкой

Высоцкая призналась, что не стесняется своих первых работ: их можно увидеть на стендах наравне с новыми. «Они, на мой взгляд, очень смешные и наивные. Но они были первыми», — отметила она. Есть на выставке и картины. Дикий берег в Янтарном, по соседству с которым был карьер с голубой глиной и росли краснокнижные травы, оставил большой след в душе художницы. Сейчас этого места уже нет — но вспомнить о нём можно, глядя на картину Людмилы Высоцкой. В графике изображена сказочная щука, которая несёт на спине калининградские достопримечательности. В интерпретации художницы это не просто рыба, а мифологический знак, связанный с древними представлениями о природе. Есть и русалка — отсылка к детскому воспоминанию из универмага Янтарного. Отдельная тема — мозаичные работы. В них запечатлены достопримечательности Янтарного — и, разумеется, комбинат, который сыграл такую роль в истории всей семьи Высоцких. Художница отдала дань уважения и другим калининградским мастерам — например, одна из работ вдохновлена знаменитой брошью с паучком. Завершают экспозицию полотна маслом — более спокойные по настроению. В них уже меньше личной истории и больше глобального: Калининград, храмы, свет, море. «Всё это освещено солнцем, а вдали лежит город. Я хотела показать, что у нас всё будет хорошо», — рассказала художница.

Фото из личного архива Людмилы Высоцкой

Пояс мира Незадолго до открытия выставки Людмила Высоцкая приняла участие в проекте «Пояс мира». Суть такая: художники из разных регионов создают части одного украшения, используя привычные им техники и материалы. Калининградский фрагмент — своеобразное панно с пришитыми элементами — сделано из янтаря. «Все фрагменты поясов делали с какими-то старинными орнаментами. А мы сделали современное прочтение, показали, что у нас важно в Калининградской области», — описала Высоцкая. На украшении изображены все символы региона: море, корабль и маяк.

Фото из личного архива Людмилы Высоцкой