Стас Михайлов привезёт в Светлогорск юбилейную программу с главными хитами

В светлогорском «Янтарь-холле» в четверг, 27 августа, пройдёт концерт Стаса Михайлова. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Артист представит юбилейную программу, в которую вошли как главные хиты, давно ставшие визитной карточкой исполнителя, так и новые песни. По словам организаторов, концерт будет интересен не только поклонникам творчества Михайлова, но и тем, кто придёт познакомиться с его музыкой впервые.

«Зрители увидят Стаса Михайлова не только в привычном образе, но и в новом амплуа — философа, мечтателя, странника», — отмечают организаторы.

Со сцены прозвучат композиции разных лет: проверенные временем шлягеры и новые произведения, отражающие сегодняшнее настроение и внутренний мир артиста.

Начало в 19:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».