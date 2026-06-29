В «Воротах» две недели будут показывать снимки советского Калининграда, которые прежде нигде не выставлялись

В арт-пространстве «Ворота» открылась выставка «Живой архив»0+ — проект, посвящённый разным десятилетиям в истории Калининградской области. Некоторые снимки зрители никогда прежде не видели. Об этом «Клопс» рассказал глава калининградского Союза фотохудожников Александр Матвеев.

Живой архив

На самых ранних снимках, представленных в экспозиции, запечатлена Калининградская область образца 1960-х. На самых новых — практически в наши дни.

Сама идея выставки строится вокруг простого тезиса: архив существует не в папках и коробках, а в моменте, когда его кто-то видит. Именно тогда старые изображения обретают смысл. «У вас есть шанс решить самим: что из этого ценно сейчас, а что — уже стало историей», — считают авторы проекта.

В экспозиции собраны самые разные кадры: городские улицы, меняющие облик, портовая жизнь, заводские окраины, море, корабли, массовые события и бытовые сцены. Авторов семеро — и у каждого Калининград получился уникальным, снятым с особой точки зрения.

Александр Матвеев отметил, что выставка «носит исследовательский характер»: на ней представлены снимки, которые широкая публика никогда прежде не видела. Это, например, работы Александра Андриашкина и Анатолия Капитоненко.

«Их (снимки — ред.) никто не видел, а они потрясающие по исторической значимости и художественной выразительности, — подчеркнул Матвеев. — Эти фотографии стали доступны широкой публике благодаря работе Союза фотохудожников».

Не все авторы, чьи работы вошли в экспозицию, живы — но на вернисаже побывали их родственники и близкие. Например, открытие посетила семья Николая Маркова, скончавшегося в 2014 году. Этот легендарный человек работал в Калининградском книжном издательстве и руководил городским фотоклубом. «Его серия о застройке 1970-х — образ города, устремлённого в будущее», — отметили в «Воротах».

Не менее важным для устроителей выставки стало присутствие сына и супруги покойного Анатолия Капитоненко. Он прошёл путь от инженера до руководителя крупного портового строительства, но параллельно на протяжении всей жизни снимал. Один из самых известных его кадров — «Водный лыжник», опубликованный в «Советском фото».

Отдельный пласт выставки связан с Александром Андриашкиным. Этот автор работал на заводе «Янтарь», затем в КТИ, но тоже параллельно всю жизнь занимался фотографией. Снимки Андриашкина не раз публиковались в советских фотоизданиях, в том числе в альбоме «Калининградское взморье».

Калининградская фотошкола

«Живой архив» — третья выставка, связанная с концепцией «Калининградской фотошколы». Предыдущие проекты — «Море» и «Руины» — тоже можно было увидеть в «Воротах». Глава союза фотохудожников пояснил, что эти три темы неизбежно присутствуют в творчестве любого калининградского автора. «Море, руины, архив — это общие темы, которые могут комбинироваться и раскрываться вместе с другими идеями», — заметил он.

Осталась не освещённой ещё одна тема — «Границы». Авторы планируют устроить соответствующую выставку до конца года. А осенью в «Барне» покажут объединённую экспозицию, куда войдут все четыре темы.

Выставка «Живой архив» приурочена к 80-летию Калининградской области. Она будет работать до 14 июля в арт-пространстве «Ворота» на улице Литовский вал, 61. Вход свободный.