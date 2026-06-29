Барокко, чулки и хранители маяков: 7 бесплатных познавательных мероприятий в Калининграде на любой вкус

Фото: архив «Клопс»

Жара — не повод безвылазно сидеть дома. Тех, кто отважится отойти от кондиционера, ждут уникальные кинопремьеры, интересные лекции и вдохновляющие творческие вечера. «Клопс» рассказывает о бесплатных мероприятиях недели.

Лекция «Трактат Георга Лёнайзена «О коннице» и воображение эпохи барокко»18+ Когда: вторник, 30 июня, 18:30 Где: культурно-просветительский центр БФУ им. И. Канта (Университетская, 2) В рамках «Дней истории и культуры Янтарного края» состоится открытая лекция, посвящённая книжной культуре барокко. Все её ключевые особенности отразились в трактате немецкого дворянина Георга Энгельхардта фон Лёнайзена «О коннице» из Валленродтской библиотеки. Специалист культурно-просветительского центра БФУ им. И. Канта Александр Евстафьев расскажет, как придворные наставления о турнирах стали зеркалом культурных исканий и художественного воображения целой эпохи. Вход свободный, необходима предварительная регистрация.

Открытие выставки «Художник и город»16+ Когда: вторник, 30 июня, 18:30 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) В Научной библиотеке откроется персональная выставка калининградского художника Михаила Новикова, приуроченная к 80-летию региона. На открытии автор расскажет о своём вдохновении, о том, каким он видит родной город, и поделится историей создания отдельных полотен. Ведущая вечера —искусствовед Алёна Мирошниченко. Вход свободный. Михаил Новиков — признанный мастер камерного пейзажа и натюрморта, работает в техниках масляной живописи и станковой акварели. Его картины регулярно выставляются в калининградском Доме художника и входят в собрания государственных музеев.

Лекция «Чулки и носки»12+ Когда: среда, 1 июля, 18:30 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) Знаете ли вы, что вязаные носки появились задолго до нашей эры и успели побывать как предметом первой необходимости, так и символом роскоши? Светлана Поповская из клуба «Ткацкая Калининградская». расскажет о ремесле вязальщиков, разнообразии узоров и секретах мастерства, а также — о роли чулок и носков в истории костюма. Вход свободный.

Презентация документального фильма «Служители света»12+ Когда: среда, 1 июля, 17:00 Где: образовательный центр «ОКЕАНиЯ» (набережная Петра Великого, 1в) В Калининграде пройдёт презентация документального фильма режиссёра Алексея Пищулина. Лента посвящена смотрителям маяков, их непростой службе и атмосфере, в которой они живут. Однако главный философский вопрос, интересный авторам, — в чём истинный смысл человеческой жизни и в каком случае она может считаться достойной. Вход свободный, по регистрации.

Фото: архив «Клопс»

Вечер «Наука всегда кстати. День астероида»12+ Когда: среда, 1 июля, 18:30 Где: ИЦАЭ Калининграда (Советский проспект, 1) Международный день астероида, учреждённый ООН в память о Тунгусском феномене, в ИЦАЭ отметят научно-познавательным вечером. В 18:30 начнётся лекция «Астероиды: космические странники рядом с нами». Её проведёт кандидат физико-математических наук БФУ им. И. Канта Александр Тепляков. Он расскажет, чем астероиды отличаются от других объектов Солнечной системы, как они формировались и какую роль сыграли в истории Земли. А также — о современных методах их изучения. В 19:00 стартует интеллектуальная игра «Адреналин» на тему космоса. Участникам предстоит вспомнить полёт Гагарина и ключевые этапы космонавтики. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Специальный кинопоказ фильма «Быть»6+ Когда: пятница, 3 июля, 19:00 Где: арт-резиденция «Дом молодёжи» (Октябрьская, 76) В преддверии открытия XXI кинофестиваля «В кругу семьи» состоится специальный показ приключенческой комедии «Быть» с Олегом Гаасом, Фёдором Добронравовым, Владимиром Сычёвым и Романом Курцыным. Сюжет такой: молодой рэпер Илья готов на всё ради успеха, но судьба переносит его из 2023 года в суровый 1993-й, где он встречает своих молодых родителей. У него всего три дня, чтобы изменить судьбу собственной семьи. Вход свободный, по регистрации.