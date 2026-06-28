Зло под солнцем: 6 классических детективов про отпуска, лето и курорты

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Летние детективы в последние годы приобрели особую популярность. Однако герои классиков жанра, таких как Агата Кристи и Рекс Стаут, тоже порой охотились за уликам на жаре, мечтая о теньке и стакане холодной воды. «Клопс» вспомнил шесть книг, в которых загадки и летняя атмосфера удачно дополняют друг друга.

1. «Зло под солнцем»16+ Агата Кристи В дорогом приморском отеле у побережья Девона отдыхает легендарный Эркюль Пуаро. Но в центре внимания не он, а скандальная актриса Арлена Стюарт, которая проводит там время вместе с мужем. Внезапно звезду находят убитой на пляже — и у всех, казалось бы, есть алиби. Сюжет строится по классической схеме Агаты Кристи: число героев ограничено, один из них — убийца. На первый взгляд, мрачное преступление плохо сочетается с атмосферой солнечного курорта, но именно «летние» детали здесь интереснее всего. Наблюдая за гостями в ресторане, у бассейна и на пляже, детектив находит самые главные зацепки.

2. «Отпуск Мегрэ»16+ Жорж Сименон Инспектор Мегрэ впервые за долгое время берёт отпуск и уезжает с женой в курортный городок на побережье Франции. Однако спокойный отдых быстро заканчивается: происходит преступление, и детектив не может его проигнорировать. Это тоже своего рода герметичный детектив, но в характерной для Сименона психологической манере. Важнее не кто виноват, а почему преступление стало возможным. Мегрэ — только наблюдатель, который вдобавок пытается балансировать между отдыхом и любовью к загадкам.

3. «Праздничный пикник»16+ Рекс Стаут Ниро Вульф и Арчи Гудвин выезжают на пикник профсоюза ресторанных работников. Идиллический праздник прерывает трагедия: убит один из участников. Преступником может быть только кто-то из своих, и детективы немедленно включаются в расследование. «Праздничный пикник» — повесть в лучших традициях Стаута: Арчи Гудвин ищет улики, а Ниро Вульф анализирует их и собирает в единую картину. Несмотря на сюжет с убийством, история очень лёгкая — благодаря авторской иронии и сатире на профсоюзных деятелей.

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

4. «Зелёный фургон»16+ Александр Козачинский В Одессе после революции только что появилась милиция. Молодой гимназист Володя Патрикеев, мечтающий стать сыщиком, нечаянно попадает в уголовный розыск. Юноше приходится бороться с настоящими матёрыми преступниками — конокрадами, налётчиками и криминальными авторитетами. Эта повесть 1938 года — одна из самых известных работ Козачинского и заметный пример ранних советских детективов. Сюжет во многом связан с реальной биографией автора. Это захватывающее приключение — с погонями, случайными свидетелями и хаосом, который пока толком не сдерживают законы нового государства.

5. «Смерть под парусом»16+ Чарльз Перси Сноу Компания богатых англичан отправляется отдохнуть на яхте. Весь экипаж — хозяин судна, преуспевающий врач Роджер Миллз, и шестеро его гостей. Несколько дней путешествие выглядит как беззаботный отдых, пока Миллза не находят убитым прямо на палубе. И вновь герметичный детектив, теперь — на фоне морских просторов Норфолка. Расследование ведут сержант полиции и друг одного из пассажиров, дипломат Финбоу. «Смерть под парусом» — один из ранних криминальных романов, который позже стал автором знаменитого цикла «Чужаки и братья».

6. «Женщина в озере»16+ Рэймонд Чандлер Частный детектив Филип Марлоу берётся разыскать жену богатого бизнесмена. Первые зацепки приводят его в курортный город Бэй-Сити — и вскоре выясняется, что исчезновение женщины связано с куда более серьёзной историей. Теперь Марлоу предстоить раскрыть убийство, вокруг которого соткалась настоящая паутина лжи. «Женщина в озере» — один из ярких примеров американского «крутого детектива». Филипа Марлоу, который не прочь прокомментировать человеческие пороки, полюбили многие поколения читателей. В этот раз он расследует преступление в атмосфере жаркого и мрачного города, где за респектабельностью почти всегда скрывается насилие или обман.