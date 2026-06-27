Много власти — много и напасти: 5 жизненных комедий про российских чиновников

Люди, облечённые властью, всегда привлекают много внимания. Кроме прочего, иногда над ними приятно посмеяться. «Клопс» вспомнил пять комедий о политиках, которые помогут расслабиться.

1. «Чиновник»18+ Владелец строительной компании (Павел Майков) пытается выиграть крупный государственный тендер. Он устраивает «идеальный» ужин для чиновника (Андрей Бурковский), который может повлиять на решение. Однако вскоре тщательно выстроенный сценарий встречи выходит из-под контроля. Режиссёр Владимир Моташнёв использовал камерную форму — всё события происходят в одном доме. В центре внимания — механика власти и социального подчинения. Авторы как сатирики оценили общество, где всё зависит от статуса и денег.

Кадр из фильма «Чиновник»

2. «Мэр поневоле»18+ Мэр провинциального Лисьегорска (Ян Цапник) внезапно впадает в кому. Главой города становится Катрин (Яна Кошкина), которая ещё вчера работала в баре. Девушка планирует просто получать удовольствие от новой должности, но встречает Сергея (Кирилл Нагиев) — молодого врача, который искренне озадачен проблемами малой родины. Фильм Радды Новиковой снят на стыке сатирической комедии и мелодрамы. Авторы столкнули представителей двух миров — глянцевого и провинциального. Лента не претендует на глубину, но может порадовать узнаваемыми типажами, романтикой и добрым посылом.

Кадр из фильма «Мэр поневоле»

3. «Домашний арест»16+ Мэр небольшого провинциального города (Павел Деревянко) попадается на взятке. Суд отправляет его под домашний арест по месту прописки. Проблема в том, что по документам чиновник живёт не в роскошном особняке, а в старой коммунальной квартире. Там он и оказывается — среди старых знакомых, у которых к соседу немало претензий. Режиссёр проекта — Пётр Буслов, автор сценария — Семён Слепаков. Через бытовые конфликты авторы раскрыли классическую тему столкновения «верхов» и «низов»: чиновников и обычных людей. Шоу состоит из 16 эпизодов по 25 минут.

Кадр из фильма «Домашний арест»

«Культурная комедия»16+ Циничный пермский чиновник (Алексей Чадов) привык работать с дорожниками и решать все вопросы решительно и жёстко. Чтобы сохранить карьеру, ему приходится сменить квалификацию и заняться вопросами культуры. За помощью он обращается к увлечённой и обаятельной преподавательнице искусствоведения Марине Николаевне (Яна Гладких). Фильм Владимира Котта — романтическая комедия, но не без элементов сатиры. Фильм очень позитивный: с первых кадров понятно, что у героев всё сложится хорошо. А изюминка картины — живописные пейзажи Пермской области, где проходили съёмки.

Кадр из фильма «Культурная комедия»

«Проклятый чиновник»16+ Чиновник Фёдор (Максим Лагашкин) давно привык брать взятки. Однажды он ссорится с пожилой женщиной, и та накладывает на героя проклятие: теперь «грязные» деньги буквально сгорают в его руках. А Фёдор как раз готовился получить самую крупную взятку в своей жизни. Режиссёр Сарик Андреасян снял как гротескную притчу о взяточничестве. «Проклятый чиновник» проверяет, что произойдёт, если убрать из коррупционной системы главный «инструмент» — взятку. Многие ситуации намеренно утрированы, но именно это и смешит.

Кадр из фильма «Проклятый чиновник»