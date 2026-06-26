Бенефис юной пианистки: девятилетняя дочь Пелагеи дала свой первый сольный концерт

Дочь певицы выступила на своём первом сольном концерте. Девятилетняя Таисия сыграла слушателям на фортепиано. Об этом сообщает Super.

Юная Таисия недавно начала заниматься игрой на фортепиано, однако преподаватели сочли её готовой к первому публичному концерту. Дебют состоялся в библиотеке, где девочка появилась в светлом костюме и с красными прядями волос.

Поддержать дочь приехала сама Пелагея. Артистка поднялась на сцену и исполнила несколько песен, а Таисия аккомпанировала матери на фортепиано.

Пелагея выступит в «Янтарь-Холле» 28 июля (0+). Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».