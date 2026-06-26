В Калининграде любителей классической музыки приглашают провести вечер с пользой для души и старинных руин

В четверг, 2 июля, в Калининграде состоится концерт классической музыки «Времена года»0+ Антонио Вивальди. Благотворительное выступление пройдёт в Железнодорожных воротах. Об этом рассказали организаторы — волонтёрское движение «Хранители руин».

Перед любителями классики выступят лауреаты международных конкурсов: Мария Гаврилюк (клавишные инструменты) и Елена Токовинина (скрипка). Девушки представят программу, построенную вокруг известных произведений для скрипки и фортепиано.

В основу концерта легли «Времена года» Антонио Вивальди, а также «Лето» из цикла «Времена года» Астора Пьяццоллы. В программе также заявлены «Июнь» из цикла «Времена года» Петра Чайковского, «Русский танец», «Ария» Иоганна Себастьяна Баха и первая часть «Лунной сонаты» Людвига ван Бетховена.

Начало концерта запланировано на 19:00, завершение — в 20:30. Подробности о билетах — у «Хранителей руин».