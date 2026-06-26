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В субботу вечером возле «Планеты Океан» покажут водное шоу с парусниками и сполохами огня

12:41
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В субботу вечером возле «Планеты Океан» покажут водное шоу с парусниками и сполохами огня - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

В Калининграде впервые пройдёт фестиваль «Янтарные паруса»0+. Мероприятие посвятят 80-летию региона и выпускникам. Подробности о программе сообщают организаторы.

Праздник состоится в субботу, 27 июня, в акватории реки Преголи. Главным событием станет шоу «Дефиле яхт» — театрализованное представление с концертом, а также водным и световым шоу. 

Программа:

  • 21:30 — выступление Калининградского областного симфонического оркестра. 
  • 21:40 — официальное открытие фестиваля, 
  • 21:55 — награждение лучших выпускников Калининградской области, 
  • 22:10 — концерт артистов Калининградского театра эстрады, 
  • 22:40 — шоу-путешествие «Янтарные паруса».

«Мы хотим сделать этот фестиваль для выпускников традицией. Окончание школы должно запомниться ярким событием и стать символичным стартом во взрослую жизнь», — заявил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

Основной площадкой для зрителей станет набережная Петра Великого в районе Музея Мирового океана. Организаторы уточнили, что со стороны острова Канта посмотреть шоу будет затруднительно. В целях безопасности проходы возле Философского моста закроют.

Во время фестиваля также будут недоступны пешеходная часть эстакадного моста со стороны ДС «Юность» и сам Философский мост.

Вход на мероприятие свободный.

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