В субботу вечером возле «Планеты Океан» покажут водное шоу с парусниками и сполохами огня

В Калининграде впервые пройдёт фестиваль «Янтарные паруса»0+. Мероприятие посвятят 80-летию региона и выпускникам. Подробности о программе сообщают организаторы.

Праздник состоится в субботу, 27 июня, в акватории реки Преголи. Главным событием станет шоу «Дефиле яхт» — театрализованное представление с концертом, а также водным и световым шоу.

Программа:

21:30 — выступление Калининградского областного симфонического оркестра.

21:40 — официальное открытие фестиваля,

21:55 — награждение лучших выпускников Калининградской области,

22:10 — концерт артистов Калининградского театра эстрады,

22:40 — шоу-путешествие «Янтарные паруса».

«Мы хотим сделать этот фестиваль для выпускников традицией. Окончание школы должно запомниться ярким событием и стать символичным стартом во взрослую жизнь», — заявил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

Основной площадкой для зрителей станет набережная Петра Великого в районе Музея Мирового океана. Организаторы уточнили, что со стороны острова Канта посмотреть шоу будет затруднительно. В целях безопасности проходы возле Философского моста закроют.

Во время фестиваля также будут недоступны пешеходная часть эстакадного моста со стороны ДС «Юность» и сам Философский мост.

Вход на мероприятие свободный.