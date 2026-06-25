«Деньги держи поближе к складкам на животе»: сколько Розенбаум зарабатывает на ресторанном бизнесе

По итогам 2025 года Александр Розенбаум получил около 67 млн рублей прибыли от ресторанного бизнеса. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Основную часть дохода обеспечили заведения сети «Толстый Фраер». Так, ООО «Толстый Фраер 3» принесло 42 млн рублей, ещё 12 млн — ООО «Толстый Фраер», а 10 млн — ООО «Толстый Фраер 2».

Дополнительную прибыль в размере 3,2 млн рублей показала компания «Главрозпиво». В то же время ООО «Арго» завершило год с убытком в 260 тысяч рублей, однако общий финансовый результат бизнеса остался положительным.

Александр Розенбаум выступит в Калининградской области 28 июня (6+). Концерт пройдёт в «Янтарь-холле». Билеты без наценки приобретайте на «Клопс Афише».