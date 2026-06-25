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Пляжные игры, романтика и вечер блюза: как весело провести уик-энд в Калининградской области, чтобы кошелёк не опустел

13:11
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Пляжные игры, романтика и вечер блюза: как весело провести уик-энд в Калининградской области, чтобы кошелёк не опустел - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

В ближайшие выходные Калининград отметит не только День молодёжи. Собственные небольшие праздники ждут спортсменов, поклонников блюза и музыки The Beatles, а также многих других. «Клопс» рассказывает, где хорошо и бесплатно провести время в выходные.

Кинопоказ фильма «Рождённый атомом»12+

Когда: пятница, 26 июня, 11:00

Где: Информационный центр по атомной энергии (Советский проспект, 1)

Документально-просветительский фильм создан к 70-летию Обнинска — первого наукограда России. Герои картины — учёные, инженеры и исследователи, чьи разработки повлияли на атомный флот, космические технологии, медицину и энергетику.

Показ приурочен к Дню мирного атома: именно 26 июня 1954 года был произведён энергетический пуск реактора «АМ-1», открывший новую страницу в истории мировой науки.

Вход свободный, по регистрации.

Открытие фотовыставки «Живой архив»0+

Когда: пятница, 26 июня, 19:00

Где: арт-пространство «Ворота» (Литовский вал, 61)

В «Воротах» откроется новая выставка от калининградского Союза фотохудожников, посвящённая истории края. Она продолжит тему, которую раскрывали завершившиеся проекты о море и руинах.

«Эти направления основные, магистральные в визуальном ряде любого калининградского фотографа», — подчёркивал на одной из встреч руководитель Союза Александр Матвеев.

Вход свободный.

Пляжные игры, романтика и вечер блюза: как весело провести уик-энд в Калининградской области, чтобы кошелёк не опустел - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

Концерт-джем, посвящённый The Beatles12+

Когда: суббота, 27 июня, 14:00

Где: библиотека им. С. А. Снегова (9 Апреля, 5)

Для поклонников ливерпульской четвёрки в библиотеке устроят музыкальный джем-вечер с участием нескольких артистов. Формально это концерт, но по сути — продолжение традиции битломанских встреч, которые проходят в Калининграде на разных площадках в течение года.

В программе — песни The Beatles, а также произведения гостей. 

Вход свободный.

Пляжные игры6+

Когда: воскресенье, 28 июня, 11:00

Где: пляж в Пионерском (Портовая)

Спортивный праздник на берегу моря пройдёт на пляже Пионерского. В программе — соревнования, различные активности для всех возрастов, фотозоны, еда и напитки.

Вход свободный.

Концерт творческих коллективов в Балтийске0+

Когда: воскресенье, 28 июня, 11:00

Где: Балтийский Дом офицеров (Красной Армии, 13)

Концерт пройдёт в рамках проекта «Культура — армии и флоту!». 

Выступают:

  1. вокальная группа «DRIVE_39»,
  2. вокальная группа «Жасмин»,
  3. народный ансамбль русской и казачьей песни «Купава»,
  4. хореографический ансамбль «Вдохновение».

Вход свободный.

Концерт «Любовь нечаянно нагрянет»6+

Когда: воскресенье, 28 июня, 14:00

Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39)

Концерт, посвящённый любви, подготовила вокальная группа «Синий платочек». 

В программе — страстные романсы и арии из опер, хиты XX века и композиции военных лет. Прозвучат любимые многими песни: «Нет, не тебя так пылко я люблю», «Звать любовь не надо», «Город влюблённых людей» и другие.

Вход свободный.

Лекция «Страницы истории восточно-прусского кирпича»16+

Когда: воскресенье, 28 июня, 17:00

Где: Железнодорожные ворота (Гвардейский проспект, 51а)

В рамках цикла «Дни истории и культуры Янтарного края» главный эксперт по кирпичному делу в области, создатель частного музея кирпича Дмитрий Шилов расскажет о том, как обычный стройматериал стал символом эпохи. 

Лекция посвящена восточно-прусскому кирпичу: его истории, клеймам, секретам производства и значению для региона.

Вход свободный.

Концерт солистов «Студии блюза»0+

Когда: воскресенье, 28 июня, 18:00

Где: Дом офицеров Балтийского флота (Кирова, 7)

Концертную программу VENERA LADY BLUES исполнят солисты студии. В программе — знаменитые блюзовые композиции и не только.

Вход свободный.

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