«В Калининграде я единственный, кто разговаривал с Вангой»: автор эзотерических книг — про Ельцина, море и скептицизм

Фото: Вадим Гукало

Литература для калининградского писателя Вадима Гукало — продолжение внутреннего разговора, который он ведёт всю жизнь. В своих книгах он исследует сверхъестественное — например, способности к ясновидению и реинкарнацию. Подробнее о том, что ему удалось узнать, автор рассказал в интервью «Клопс». Море и Ванга По профессии Вадим Гукало — помощник капитана, и именно море стало для него школой наблюдательности. Полученные таким образом знания автор и переносит на страницы своих произведений. Впрочем, по словам Вадима Гукало, писать он начал задолго до того, как впервые попал на судно — ещё во время учёбы на факультете промышленного рыболовства. Отец будущего литератора преподавал в том же институте и рассчитывал, что сын продолжит его дело. Но внутри будущего моряка уже тогда формировался другой интерес — к литературе и духовным учениям. «Я, сколько себя помню, всегда был любопытным и любознательным. Тогда же я много читал и стал интероваться духовными учениями, религией, философией, эзотерикой и подобной литературой, — вспоминает он. — Я стал ежедневно вести дневник <...>. Это была проба пера». В 1993 год будущий писатель попал в своей первый рейс. Будучи матросом на большом траулере, он смог осуществить свою давнюю мечту: съездить в Болгарию к предсказательнице Ванге. Эта встреча, по словам Вадима Гукало, переменила всю его жизнь. «Впоследствии оказалось, что в Калининграде я единственный человек, который разговаривал с Вангой, — поделился Гукало. — Даже можно сказать, что я первый и последний в Калининграде, кто лично видел Вангу».

Ясновидящая предсказала, что девушка будущего писателя выйдет за другого, и подсказала ему, как поправить здоровье мамы — сработало. К Ванге я отношусь как к святой», — уверяет автор. К сожалению писателя, Ванга не признана Болгарской и Русской Православной Церковью. Её даже иногда называют служительницей зла и тёмных духов, рассказал он. После встречи с ясновидящей Вадим Гукало стал собирать материалы, связанные с феноменом прорицания. Так появилась его первая книга, изданная небольшим тиражом за собственный счёт: «Феномен Ванги. Тайна ясновидения».

Фото: Вадим Гукало

Параллельно писатель познакомился с Лидией Перцуковой — своей будущей наставницей. Бывшая учительница русского языка и литературы, она вела кружок по духовным учениям и поддержала первые литературные опыты Гукало. «Она стала моим живым учителем, помогла мне найти свой путь в литературе», — говорит он. Перцуковой автор показал свою первую сказку «Камень и Солнце» — и получил благословение. С этого момента сказки и притчи стали для писателя главным жанром. Книга «Камень и Солнце» живёт уже в третьем издании: в первом было около двадцати текстов, в последнем — более шестидесяти. «Глубоко верующий человек» Интереса к духовным системам и религиозным учениям Гукало не растерял: «Я глубоко верующий человек, христианин. Я самостоятельно пришел к вере в Бога и крестился в русской православной церкви в Калининграде в 1991 году». На вопрос, с кем из исторических деятелей ему хотелось бы поговорить, писатель отвечает — с Иисусом Христом и Девой Марией. «Потому что верю и люблю их», — поясняет он.

Фото: архив «Клопс»

При этом круг чтения Вадима Гукало не ограничивается христианской литературой. Он интересуется многим: от индийских сказаний до трудов Порфирия Иванова, от Блаватской до Рерихов. «Я никогда не противопоставлял эти духовные учения учению РПЦ», — подчёркивает он. Есть у писателя и предметы, связанные с верой. На встречах он часто показывает пятикилограммовый камень — талисман, привезённый с Валаама. Несколько недель Гукало жил там как трудник в монастыре, работая на нужды общины. Этот камень — символ доверия к миру: «Это нужно, чтобы человек верил в то, что его хорошие и добрые желания Бог может помочь исполнить и реализовать». «Тайны плана воплощений» Недавно Вадим Гукало выпустил новую книгу — «Тайны плана воплощений». Сам автор называет её исследованием на стыке эзотерики, регрессологии и философии истории. «Я собрал дошедшую до нас информацию по теории реинкарнации из первоисточников. <...> Также я привёл в книге современные исследования в США и России врачей, психологов, гипнологов, регрессологогов, а также различные свидетельства людей, которые рассказали о своих предыдущих жизнях, — поделился автор. Я рассказываю, как случайно открыл информацию о прошлом воплощении Бориса Ельцина». Экс-президент подтолкнул автора к тому, чтобы исследовать прошлые воплощения всех российских лидеров XX века, начиная с Николая II. Упоминается в книге и личный опыт Гукало — ему тоже есть, что рассказать о собственных прошлых жизнях. Цель у писателя непроста: помочь читателям нащупать аналогичные воспоминания в своём сознании. А также — объяснить, что «Россия — великая страна, которой управляет Бог и Высшие Духовные Силы». О Калининграде Вадим Гукало — калининградец. По словам писателям, малая родина сильно повлияла на его мировосприятие. «Город соединил в себе прусский, а затем немецкий дух в прошлом и русский дух — в настоящем и в будущем», — описывает он. — Город тянет к себе, как духовный магнит».

Фото: архив «Клопс»

Особое место в его сердце занимают Балтийская и Куршская коса — места, которым он посвящает тексты и экскурсионные маршруты. Подобное притагивает подобное К тем, кто не согласен с его мировоззрением, Вадим Гукало относится спокойно: «Если критик объективен, считаю это полезным. Если субъективен, я не спорю и не отвечаю». Это часть философии писателя — не вступать в столкновение, а наблюдать, как два мнения существуют рядом. В этом же ключе он формулирует главную тему своего творчества: «Сейте разумное, доброе, вечное».



«Каждый человек может иметь своё мнение — или не иметь, а повторять слова какого-то авторитета. Спорить и разубеждать бесполезно. Подобное притягивает подобное», — считает он.