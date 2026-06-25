Елена Ваенга выступит с летним концертом в Светлогорске

В светлогорском «Янтарь-холле» в понедельник, 20 июня, пройдёт концерт певицы Елены Ваенги. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Артистка выйдет на сцену вместе со своим коллективом и представит программу, состоящую из самых известных хитов и, возможно, новых композиций. Каждый концерт Ваенги отличается особой атмосферой и элементом импровизации — заранее предугадать сет-лист практически невозможно. В этот вечер могут прозвучать любимые многими песни «Курю», «Шопен» и другие произведения из репертуара исполнительницы.

Концерты певицы уже много лет собирают публику разных возрастов. Одних привлекает мощное живое звучание и работа большого музыкального коллектива на сцене, других — сочетание разных жанров, от лирических романсов до рок-композиций. Многие приходят за эмоциями, которыми наполнено творчество артистки.

«Всех объединяет одно — любовь к творчеству женщины с северным характером и южным сердцем», — отмечают организаторы.

Начало концерта — в 19:00. Билеты без наценки приобретайте на «Клопс Афише».