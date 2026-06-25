Огромный концерт, море или фестиваль в замке: как отпразднуют День молодёжи в Калининградской области

Фото: архив «Клопс»

День молодёжи — праздник для всех, кто пока не считает себя стариком. Отдохнуть и зарядиться энергией можно будет в разных городах Калининградской области. «Клопс» рассказывает, как будут отмечать самый молодёжный праздник.

«Ростех Арена»12+ 27 июня, 12:00; Солнечный бульвар, 25 Главные мероприятия Дня молодёжи в Калининграде пройдут на «Ростех Арене». Хедлайнеры праздника — Анна Романовская и Слава Марлоу. Вход на концерт по предварительной регистрации. Также в программе: Фестиваль национальных культур: мастер-классы по народным промыслами, встречи с мастерами, вставки и викторины. Мастер-класс по изготовлению и запуску воздушных змеев, аквагрим, зона кикера и армрестлинга, диджей сет. Интерактивная зона «Дома семьи». Лазертаг и регби. Викторина «Палитра слов и смыслов» от Российского общества «Знание». Встреча с духовными наставниками и поэтические чтения. Кроме того, запланирован «Маркет молодых» с локальными товарами. Вход для посетителей свободный.

«Маяковка»12+ 26 июня, 15:00; Б. Хмельницкого, 27/31 День молодёжи в «Маяковке» — это праздник, где можно попробовать себя в разных направлениях и выбрать собственное. Программа: 15:00 — диджей-сет, выступления молодых исполнителей, мастер-класс по импровизации; 16:00 — мастер-класс «Нейросети для творчества и учёбы»; 16:45 — презентация молодёжных клубов и открытие набора; 17:00 — поэтические поединки «Рупор Маяковки». В программе также настольные игры и возможность пообщаться со сверстниками. Вход свободный, по регистрации.

Советск6+ 25–27 июня; различные площадки Праздник начнётся в четверг, 25 июня, с «Бодрого утра» — зарядки с чемпионом России по панкратиону (возрождённый древнегреческий вид единоборств — ред.). Старт в 10:30 на открытой площадке ФОК «Дружба» (Тургенева, 3д). В 10:50 — легкоатлетический забег. В пятницу, 26 июня, в 14:00 состоится встреча с участником СВО в Центре «Дом юнармии». В 21:30 — вечерний кинопоказ «Виноваты звёзды» в летнем кинотеатре на набережной. Основная программа пройдёт в субботу, 27 июня: 13:30–21:00 — фудкорты, ярмарка ремесленников; 14:00–16:00 — VR-площадка, творческие мастерские, площадки от Технологического колледжа, сбор помощи для СВО, акция «Письмо солдату», джампинг; 14:30 — открытый микрофон; 15:30 — любительский турнир по армрестлингу; 15:30 — выступления студии танца «Тандем» и студии джампинга «Твой джампинг»; 16:30–21:30 — концерт с выступлениями групп «Юность», «Nightcall», «КОД:А»; 17:30 — награждение активной молодёжи и семейных пар. 19:30 — розыгрыш лотереи «Лови удачу»; 21:30–22:00 — караоке-вечеринка «МОЛОДОСТЬ». Вход свободный.

Пионерский6+ 26 и 27 июня; Городской парк В Пионерском пройдёт двухдневный праздник на свежем воздухе. Он будет разделён на две части. 26 июня с 15:00 и 27 июня с 12:00 — гастрофестиваль «Клёвое место» с едой, музыкой и ярмаркой. 27 июня с 14:00 — интерактивный фестиваль красок «Цветолетофест». Вход свободный.

Полесск0+ 26 июня, 17:00; замок Лабиау Праздник в Полесске пройдёт на территории исторической крепости XIII века. В программе: концерт творческого центра Station, рок-студии Евгения Маликова и молодёжного театра «Белая роза»; выставка творчества; стрельба из лука; интерактивные мастер-классы; экскурсии по замку. Вход свободный.

Гурьевск0+ 28 июня, 16:00; Парк культуры и отдыха В Гурьевске в честь Дня молодёжи покажут праздничный концерт на открытой сцене. Программа: 16:00 — «Который час?», 16:50 — Plombir, 17:30 — торжественная часть и церемония награждения, 19:00 — «Диско Дяди», 20:00 — «Рви баян», 21:00 — «Казаки делают хиты». Вход свободный.