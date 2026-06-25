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Огромный концерт, море или фестиваль в замке: как отпразднуют День молодёжи в Калининградской области

09:26
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Огромный концерт, море или фестиваль в замке: как отпразднуют День молодёжи в Калининградской области - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

День молодёжи — праздник для всех, кто пока не считает себя стариком. Отдохнуть и зарядиться энергией можно будет в разных городах Калининградской области. «Клопс» рассказывает, как будут отмечать самый молодёжный праздник.

«Ростех Арена»12+

27 июня, 12:00; Солнечный бульвар, 25

Главные мероприятия Дня молодёжи в Калининграде пройдут на «Ростех Арене». Хедлайнеры праздника — Анна Романовская и Слава Марлоу. Вход на концерт по предварительной регистрации.

Также в программе: 

  1. Фестиваль национальных культур: мастер-классы по народным промыслами, встречи с мастерами, вставки и викторины.
  2. Мастер-класс по изготовлению и запуску воздушных змеев, аквагрим, зона кикера и армрестлинга, диджей сет. 
  3. Интерактивная зона «Дома семьи».
  4. Лазертаг и регби.
  5. Викторина «Палитра слов и смыслов» от Российского общества «Знание».
  6. Встреча с духовными наставниками и поэтические чтения. 

Кроме того, запланирован «Маркет молодых» с локальными товарами. Вход для посетителей свободный. 

«Маяковка»12+

26 июня, 15:00; Б. Хмельницкого, 27/31

День молодёжи в «Маяковке» — это праздник, где можно попробовать себя в разных направлениях и выбрать собственное.

Программа:

  1. 15:00 — диджей-сет, выступления молодых исполнителей, мастер-класс по импровизации;
  2. 16:00 — мастер-класс «Нейросети для творчества и учёбы»;
  3. 16:45 — презентация молодёжных клубов и открытие набора;
  4. 17:00 — поэтические поединки «Рупор Маяковки».

В программе также настольные игры и возможность пообщаться со сверстниками. Вход свободный, по регистрации.

Советск6+

25–27 июня; различные площадки

Праздник начнётся в четверг, 25 июня, с «Бодрого утра» — зарядки с чемпионом России по панкратиону (возрождённый древнегреческий вид единоборств — ред.). Старт в 10:30 на открытой площадке ФОК «Дружба» (Тургенева, 3д). В 10:50 — легкоатлетический забег.

В пятницу, 26 июня, в 14:00 состоится встреча с участником СВО в Центре «Дом юнармии». В 21:30 — вечерний кинопоказ «Виноваты звёзды» в летнем кинотеатре на набережной.

Основная программа пройдёт в субботу, 27 июня:

  1. 13:30–21:00 — фудкорты, ярмарка ремесленников;
  2. 14:00–16:00 — VR-площадка, творческие мастерские, площадки от Технологического колледжа, сбор помощи для СВО, акция «Письмо солдату», джампинг;
  3. 14:30 — открытый микрофон;
  4. 15:30 — любительский турнир по армрестлингу;
  5. 15:30 — выступления студии танца «Тандем» и студии джампинга «Твой джампинг»;
  6. 16:30–21:30 — концерт с выступлениями групп «Юность», «Nightcall», «КОД:А»;
  7. 17:30 — награждение активной молодёжи и семейных пар.
  8. 19:30 — розыгрыш лотереи «Лови удачу»;
  9. 21:30–22:00 — караоке-вечеринка «МОЛОДОСТЬ».

Вход свободный.

Пионерский6+

26 и 27 июня; Городской парк

В Пионерском пройдёт двухдневный праздник на свежем воздухе. Он будет разделён на две части.

26 июня с 15:00 и 27 июня с 12:00 — гастрофестиваль «Клёвое место» с едой, музыкой и ярмаркой. 27 июня с 14:00 — интерактивный фестиваль красок «Цветолетофест».

Вход свободный.

Полесск0+

26 июня, 17:00; замок Лабиау

Праздник в Полесске пройдёт на территории исторической крепости XIII века. 

В программе:

  1. концерт творческого центра Station, рок-студии Евгения Маликова и молодёжного театра «Белая роза»;
  2. выставка творчества;
  3. стрельба из лука;
  4. интерактивные мастер-классы;
  5. экскурсии по замку.

Вход свободный.

Гурьевск0+

28 июня, 16:00; Парк культуры и отдыха

В Гурьевске в честь Дня молодёжи покажут праздничный концерт на открытой сцене.

Программа:

  1. 16:00 — «Который час?»,
  2. 16:50 — Plombir,
  3. 17:30 — торжественная часть и церемония награждения,
  4. 19:00 — «Диско Дяди»,
  5. 20:00 — «Рви баян»,
  6. 21:00 — «Казаки делают хиты».

Вход свободный.

Гвардейск0+

28 июня, 17:00–22:00;

Главное событие лета в Гвардейске — арт-фестиваль «Расправляя крылья», приуроченный ко Дню молодёжи.

В программе:

  1. мастер-классы от признанных мастеров,
  2. интерактивные точки притяжения и концептуальные локации,
  3. танцевальный марафон под летние хиты,
  4. концерт топовой кавер-группы,
  5. завораживающее огненное шоу.

Вход свободный.

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