Огромный концерт, море или фестиваль в замке: как отпразднуют День молодёжи в Калининградской области

День молодёжи — праздник для всех, кто пока не считает себя стариком. Отдохнуть и зарядиться энергией можно будет в разных городах Калининградской области. «Клопс» рассказывает, как будут отмечать самый молодёжный праздник.
«Ростех Арена»12+
27 июня, 12:00; Солнечный бульвар, 25
Главные мероприятия Дня молодёжи в Калининграде пройдут на «Ростех Арене». Хедлайнеры праздника — Анна Романовская и Слава Марлоу. Вход на концерт по предварительной регистрации.
Также в программе:
- Фестиваль национальных культур: мастер-классы по народным промыслами, встречи с мастерами, вставки и викторины.
- Мастер-класс по изготовлению и запуску воздушных змеев, аквагрим, зона кикера и армрестлинга, диджей сет.
- Интерактивная зона «Дома семьи».
- Лазертаг и регби.
- Викторина «Палитра слов и смыслов» от Российского общества «Знание».
- Встреча с духовными наставниками и поэтические чтения.
Кроме того, запланирован «Маркет молодых» с локальными товарами. Вход для посетителей свободный.
«Маяковка»12+
26 июня, 15:00; Б. Хмельницкого, 27/31
День молодёжи в «Маяковке» — это праздник, где можно попробовать себя в разных направлениях и выбрать собственное.
Программа:
- 15:00 — диджей-сет, выступления молодых исполнителей, мастер-класс по импровизации;
- 16:00 — мастер-класс «Нейросети для творчества и учёбы»;
- 16:45 — презентация молодёжных клубов и открытие набора;
- 17:00 — поэтические поединки «Рупор Маяковки».
В программе также настольные игры и возможность пообщаться со сверстниками. Вход свободный, по регистрации.
Советск6+
25–27 июня; различные площадки
Праздник начнётся в четверг, 25 июня, с «Бодрого утра» — зарядки с чемпионом России по панкратиону (возрождённый древнегреческий вид единоборств — ред.). Старт в 10:30 на открытой площадке ФОК «Дружба» (Тургенева, 3д). В 10:50 — легкоатлетический забег.
В пятницу, 26 июня, в 14:00 состоится встреча с участником СВО в Центре «Дом юнармии». В 21:30 — вечерний кинопоказ «Виноваты звёзды» в летнем кинотеатре на набережной.
Основная программа пройдёт в субботу, 27 июня:
- 13:30–21:00 — фудкорты, ярмарка ремесленников;
- 14:00–16:00 — VR-площадка, творческие мастерские, площадки от Технологического колледжа, сбор помощи для СВО, акция «Письмо солдату», джампинг;
- 14:30 — открытый микрофон;
- 15:30 — любительский турнир по армрестлингу;
- 15:30 — выступления студии танца «Тандем» и студии джампинга «Твой джампинг»;
- 16:30–21:30 — концерт с выступлениями групп «Юность», «Nightcall», «КОД:А»;
- 17:30 — награждение активной молодёжи и семейных пар.
- 19:30 — розыгрыш лотереи «Лови удачу»;
- 21:30–22:00 — караоке-вечеринка «МОЛОДОСТЬ».
Вход свободный.
Пионерский6+
26 и 27 июня; Городской парк
В Пионерском пройдёт двухдневный праздник на свежем воздухе. Он будет разделён на две части.
26 июня с 15:00 и 27 июня с 12:00 — гастрофестиваль «Клёвое место» с едой, музыкой и ярмаркой. 27 июня с 14:00 — интерактивный фестиваль красок «Цветолетофест».
Вход свободный.
Полесск0+
26 июня, 17:00; замок Лабиау
Праздник в Полесске пройдёт на территории исторической крепости XIII века.
В программе:
- концерт творческого центра Station, рок-студии Евгения Маликова и молодёжного театра «Белая роза»;
- выставка творчества;
- стрельба из лука;
- интерактивные мастер-классы;
- экскурсии по замку.
Вход свободный.
Гурьевск0+
28 июня, 16:00; Парк культуры и отдыха
В Гурьевске в честь Дня молодёжи покажут праздничный концерт на открытой сцене.
Программа:
- 16:00 — «Который час?»,
- 16:50 — Plombir,
- 17:30 — торжественная часть и церемония награждения,
- 19:00 — «Диско Дяди»,
- 20:00 — «Рви баян»,
- 21:00 — «Казаки делают хиты».
Вход свободный.
Гвардейск0+
28 июня, 17:00–22:00;
Главное событие лета в Гвардейске — арт-фестиваль «Расправляя крылья», приуроченный ко Дню молодёжи.
В программе:
- мастер-классы от признанных мастеров,
- интерактивные точки притяжения и концептуальные локации,
- танцевальный марафон под летние хиты,
- концерт топовой кавер-группы,
- завораживающее огненное шоу.
Вход свободный.