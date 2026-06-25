Илзе Лиепа представит в Светлогорске спектакль-концерт о Сергее Дягилеве и наследии «Русских сезонов»

В светлогорском театре эстрады «Янтарь-холл» в четверг, 9 июля, представят авторский спектакль-концерт народной артистки России Илзе Лиепы «Дягилев. Балет. Новый век». Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Проект посвящён Сергею Дягилеву — легендарному импресарио, создателю «Русских сезонов», которые в начале XX века произвели настоящий фурор в Европе. Участниками этого масштабного культурного проекта были выдающиеся русские танцовщики, музыканты, художники и композиторы, а сам Дягилев во многом определил развитие европейского искусства прошлого столетия.

«Русские сезоны» стали символом триумфа русской культуры за рубежом. Художник и сценограф Александр Бенуа вспоминал: «Каждый участник чувствовал, что он выносит перед лицом мира лучшее, что есть, самую свою большую гордость, и что нельзя ему посрамить этот палладиум: русскую духовную культуру, русское искусство».

Гала-спектакль Илзе Лиепы расскажет о феномене Дягилева языком танца, музыки и театра. На сцену выйдут звёзды российского балета, которые исполнят фрагменты из легендарных постановок «Русских сезонов». Современное прочтение известных сюжетов представят молодые хореографы — участники творческой мастерской проекта «Русский балет навсегда». Они покажут авторские композиции, вдохновлённые балетами «Жар-птица», «Петрушка» и «Послеполуденный отдых фавна».

Илзе Лиепа выступила не только инициатором проекта и соавтором сценария, но и его главным рассказчиком. Со сцены она проведёт зрителей через историю жизни Сергея Дягилева — человека, чьи идеи и творческие амбиции изменили мир искусства. Не случайно девизом спектакля стала знаменитая фраза импресарио: «Удиви меня!»

В постановке примут участие прима-балерина Большого театра Евгения Образцова, премьер Большого театра Семён Чудин, солисты ведущих театров страны Дарья Канделаки, Клим Ефимов, Камилла Исмагилова, Субедей Дангыт и другие артисты.

Начало в 19:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».