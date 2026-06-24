От Ван Гога до фараонов: шесть необычных мастер-классов для детей и взрослых в Светлогорске

Летом арт-пространство театра эстрады «Янтарь-холл» приглашает детей и взрослых взглянуть на искусство по-новому. В программе — серия мастер-классов и лекций, посвящённых великим художникам, загадкам древних цивилизаций и знаменитым произведениям мировой культуры. 1. Детский мастер-класс «Слушай и твори. Фрида: портрет в цветах» 6+ 27 июня, 11:00 Юных участников познакомят с творчеством мексиканской художницы Фриды Кало. Дети узнают, почему она часто изображала себя с серьёзным взглядом, зачем рисовала животных и какое значение придавала цветам, которые вплетала в волосы. После небольшой экскурсии в мир искусства ребята создадут портреты в технике аппликации, используя бумагу, ткани, блёстки и другие материалы. Мастер-класс поможет развить чувство цвета, аккуратность и творческое мышление, а знакомство с Фридой Кало превратится в увлекательную игру. Занятие проводит проект «Культур-мультур», созданный искусствоведами для знакомства детей с великими художниками через творчество. Продолжительность: 1 час 15 минут.

Фото: официальный сайт театра эстрады «Янтарь-холл»

2. Мастер-класс «Слушай и пиши. Ван Гог» 12+ 27 июня, 16:00 Участников ждёт иммерсивный мастер-класс, посвящённый творчеству Винсента Ван Гога — художника, чьи работы стали символом постимпрессионизма. Гости узнают, как бывший проповедник превратился в одного из самых влиятельных мастеров в истории искусства, разберут его знаменитые полотна — «Звёздную ночь», «Подсолнухи», «Спальню в Арле» и «Пшеничное поле с воронами», а также познакомятся с особенностями его художественного языка. Практическую часть проведёт художник Екатерина Гурина. Под её руководством участники создадут собственный этюд, вдохновлённый манерой Ван Гога: с фактурными мазками, выразительными цветовыми сочетаниями и динамичными образами. Мастер-класс объединит лекцию по истории искусства и творческую практику, позволяя не только узнать больше о художнике, но и попробовать взглянуть на мир его глазами. Продолжительность: 2–2,5 часа.

Фото: официальный сайт театра эстрады «Янтарь-холл»

3. Детский мастер-класс «Слушай и твори. Магритт: портрет с секретом» 6+ 28 июня, 11:00 Юных участников познакомят с творчеством бельгийского художника Рене Магритта — одного из самых известных представителей сюрреализма. Дети узнают, как обычные предметы могут превращаться в загадки и почему картины художника заставляют зрителей искать скрытые смыслы. Во время творческой части ребята создадут необычный портрет, используя бумагу, ткань и декоративные элементы. Здесь нет правильных решений — только фантазия, неожиданные сочетания и смелые идеи. Продолжительность: 1 час 15 минут.

Фото: официальный сайт театра эстрады «Янтарь-холл»

4. Мастер-класс «Слушай и пиши. Врубель» 12+ 28 июня, 16:00 Участников приглашают на иммерсивный арт-мастер-класс, посвящённый творчеству Михаила Врубеля. Гости познакомятся с жизнью художника, его символами, художественными приёмами и загадочными образами, которые сделали мастера одной из ключевых фигур русского модерна. Практическую часть проведёт художник студии Sketchbook Калининград. Под руководством наставника участники создадут собственную работу маслом, вдохновлённую стилем Врубеля, — от первых набросков до финальных мазков. Программа также включает интерактивные задания, которые помогут лучше понять творчество художника и закрепить полученные знания. Мастер-класс подойдёт как тем, кто только начинает знакомство с живописью, так и опытным любителям искусства. Продолжительность: 2–2,5 часа.

Фото: официальный сайт театра эстрады «Янтарь-холл»

5. Лекция «Иван Айвазовский: самый богатый художник в России» 12+ 2 июля, 11:00 Лекция посвящена жизни и творчеству Ивана Айвазовского — одного из самых известных русских живописцев, чьи морские пейзажи принесли ему мировую славу. Участники узнают, как художнику удавалось создавать эффект живой воды, прозрачного воздуха и лунного света, познакомятся с его самыми известными работами и интересными фактами биографии. Речь пойдёт о международном успехе мастера, его общественной деятельности и отношениях с высокопоставленными современниками. Отдельное внимание уделят феномену Айвазовского как одного из самых успешных художников своего времени: за 65 лет он создал более шести тысяч картин и сумел превратить талант в успешное творческое дело. Продолжительность: 1,5–2 часа.

Фото: официальный сайт театра эстрады «Янтарь-холл»

6. Детский мастер-класс «Слушай и твори. Тайны Древнего Египта» 6+ 9 июля, 16:00 Юных участников ждёт путешествие в мир Древнего Египта — страны величественных пирамид, загадочных иероглифов и древних легенд. Дети узнают, почему египтяне почитали кошек и крокодилов, познакомятся с системой иероглифов и попробуют написать своё имя по-египетски. Также ребятам расскажут о знаменитых золотых масках фараонов и их значении в культуре древней цивилизации. После познавательной части участники создадут собственную декоративную маску. Мастер-класс поможет развить фантазию, творческие навыки и познакомит детей с одной из самых загадочных культур в истории человечества. Продолжительность: 1 час 15 минут.

Фото: официальный сайт театра эстрады «Янтарь-холл»