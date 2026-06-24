Под Зеленоградском старинная кирха, перестроенная из замка, заговорила на четырёх языках

Эта инициатива стала частью обучения будущих лингвистов. В кирхе подчеркнули, что ребята выступили не только переводчиками, но и попробовали себя в роли копирайтеров, редакторов, дикторов, звукорежиссёров и разработчиков сайта.

Аудиогид рассказывает об основных достопримечательностях парка — на русском, английском, немецком и китайском языках. Над проектом «Открывая Рудау» работали студенты Высшей школы лингвистики БФУ им. И. Канта.

«Аудиогид на русском, английском, немецком и китайских языках, использование QR-кодов с возможностью слушать приятный голос с любого смартфона — это просто уникальное решение, — заявил арендатор кирхи, — Я не встречал такого нигде, особенно на таком количестве языков».

В кирхе отметили, что посетителям музеев чаще всего выдают наушники или ретрансляторы. «А у нас теперь просто и удобно, сам себе хозяин, ходишь от локации к локации и слушаешь», — подчеркнули в Рудау.

Арендаторы поблагодарили БФУ, участников и руководителей проекта. «Студенты с руководителем прикоснулись к древнему тексту и перевели его, набрались опыта. Всё это очень хорошо», — заключили в кирхе.

Аудиогид — не первый опыт сотрудничества между парком и университетом. Ранее студенты уже помогали переводить и восстанавливать утраченные фрагменты текста грамоты Тевтонского ордена 1291 года, написанной на средневековой латыни.

У кирхи Рудау непростая история: изначально это был флигель замка Тевтонского ордена, который в XVI веке перестроили в церковь. Она просуществовала до конца Второй мировой войны, после чего стала зернохранилищем. Когда оно было заброшено, здание частично разрушилось — остановить этот процесс и начать противоаварийные работы удалось только в 2024 году. Ворота исторического парка стали доступны для посетителей ещё в сентябре прошлого года.