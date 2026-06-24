В Калининградской области открылась регистрация на Международный балтийский бизнес-форум

Более 3000 участников, федеральные и международные эксперты, делегации из регионов России и зарубежных стран соберутся 9–10 октября в Светлогорске на VIII Международном балтийском бизнес-форуме «Вселенная бизнеса. Время созидания». Регистрация на одно из крупнейших деловых событий Калининградской области уже открыта.

Участников форума ждут более 20 топ-спикеров, практические сессии по продажам, маркетингу, переговорам, искусственному интеллекту, лидерству и развитию бизнеса, B2B-переговоры, встречи с международными партнёрами, консультации экспертов и выставка достижений предпринимателей региона. Участие в форуме бесплатное.

Среди подтверждённых спикеров — эксперт по переговорам Игорь Рызов, президент Международной ассоциации профессионалов продаж Дмитрий Норка, эксперт по продажам Евгений Колотилов, специалист по системному маркетингу Настасья Белочкина, PR-эксперт Роман Масленников, продюсер и исследователь креативных индустрий Николай Горелый, эксперт по развитию бизнеса Никита Маржела и другие федеральные эксперты. Организаторы также готовят выступление специального звёздного гостя.

«Международный балтийский бизнес-форум уже давно стал точкой притяжения предпринимательского сообщества. Здесь рождаются новые идеи, деловые связи и совместные проекты. В этом году мы подготовили насыщенную программу, которая будет полезна как тем, кто только начинает свой путь в бизнесе, так и опытным предпринимателям. Уверен, форум станет площадкой для новых возможностей, партнёрств и решений, которые помогут бизнесу развиваться», — отметил директор Центра «Мой бизнес» Калининград Кирилл Лило.

На площадке форума будут работать выставка достижений бизнеса Калининградской области «80 лет созидания», ярмарка локальных брендов «ARTISONE Маркет», ярмарка фермерской продукции региона, консультационная зона партнёров Центра «Мой бизнес» и пространства для делового общения.

За восемь лет форум стал местом встречи предпринимателей, руководителей компаний, инвесторов, представителей власти и институтов развития. Здесь находят новых клиентов и партнёров, запускают совместные проекты, обсуждают актуальные вызовы бизнеса и получают практические инструменты для роста компаний.

Тема форума этого года — «Время созидания». В центре внимания окажутся продажи и переговоры, маркетинг и продвижение, искусственный интеллект, экспорт, лидерство и управление командами, креативные индустрии, личная эффективность и социальное предпринимательство.

Форум организует Центр «Мой бизнес» Калининград в рамках национальных проектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт». Регистрация открыта на сайте: balticforum.ru.