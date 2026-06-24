Елена Ваенга удивила поклонников новым образом, но секрет своего преображения не раскрыла

Певица Елена Ваенга поразила публику новым образом. Похудевшая артистка поделилась кадрами, на которых выглядит намного моложе своих лет. Снимки она выложила у себя в соцсетях.

Ваенга приехала в Выборг, чтобы выступить с концертом. Накануне шоу она вместе с сыном и подругами посетила спектакль в местном ДК.

Для выхода в свет певица выбрала чёрную блузку, белую юбку в чёрный горох и отказалась от макияжа. Образ она дополнила изящными туфлями.

Комментаторы немедленно заметили, что на снимках Ваенга выглядит заметно похудевшей. Многие просят у певицы рецепт стройности и гадают, что помогло ей сбросить лишние килограммы. Сама артистка свой новый образ пока не комментировала.

Елена Ваенга выступит с концертом16+ в «Янтарь-Холле» 20 июля. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».