Восемь концертов в разных городах: Калининградская область впервые примет фестиваль военных духовых оркестров

В Калининградской области впервые состоится Международный фестиваль военных духовых оркестров «Фанфары Балтики»0+, приуроченный к 80-летию региона. Выступления пройдут со 2 по 5 июля в разных городах. Подробности о программе рассказали организаторы.

Программа фестиваля охватит сразу несколько городов области: Правдинск, Гвардейск, Советск, Черняховск, Балтийск, Светлогорск, Калининград и Светлый. Художественный руководитель проекта —начальник Военно-оркестровой службы ВС РФ, главный военный дирижёр, заслуженный артист России генерал-майор Тимофей Маякин.

В числе участников:

Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации, 23-й военный оркестр Ленинградского военного округа, 21-й военный оркестр Московского военного округа. Военный оркестр штаба Балтийского флота.

Все эти коллективы, подчёркивают организаторы, неоднократно участвовали в Парадах Победы на Красной площади и международном фестивале «Спасская башня».

График концертов:

2 июля, Правдинск, 16:00 — Школьная улица, 2, амфитеатр (21 военный оркестр Московского военного округа). 2 июля, Гвардейск, 18:00 — замок Тапиау, улица Дзержинского, 12 (23 военный оркестр Ленинградского военного округа). 2 июля, Советск, 18:00 — сцена на городской площади (Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ). 3 июля, Черняховск, 17:00 — площадь у здания администрации (21 военный оркестр Московского военного округа). 3 июля, Балтийск, 18:00 — «Культурно-молодёжный центр» (23 военный оркестр Ленинградского военного округа). 3 июля, Светлогорск, 19:00 — «Янтарь-холл» (Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ). 5 июля, Светлый, 17:00 — «Культурно-молодёжный центр» (21 военный оркестр Московского военного округа).

Кульминацией станет гала-концерт, который пройдёт 4 июля на стадионе «Балтика» в Калининграде. Там соберётся сводный оркестр из 250 музыкантов. В программе — торжественный марш, а также плац-концерты каждого коллектива.

Завершит вечер масштабное выступление, к которому присоединятся танцоры ансамбля песни и пляски Балтийского флота, солисты Калининградской филармонии, а также военные дирижёры Валерий Коваль (Беларусь) и народный артист России Виктор Бобков.

Вход на гала-концерт 4 июля бесплатный, но потребуется предварительная регистрация. Подробности посещения в каждом городе уточняйте на площадках.

Организатор фестиваля — Калининградская филармония при поддержке правительства региона и областного министерства по культуре и туризму.