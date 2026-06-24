Драгунский за, Гришковец против: калининградский филолог — о введении единого стандарта для писателей

С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу профессиональный стандарт для писателей. Мнения о нём разделились: одни считают нововведение полезным, другие — излишним. Своим мнением с «Клопс» поделилась доктор филологических наук, профессор БФУ им. И. Канта Юлия Говорухина.

Суть вопроса

По замыслу авторов проекта, стандарт позволит сделать профессию писателя более понятной — с чёткими требованиями к квалификации, образованию и навыкам.

К числу необходимых умений относятся:

владение стилистическим и лексическим богатством русского языка,

умение работать в разных жанрах,

знание истории и культуры России,

понимание современных литературных тенденций.

Отдельное внимание авторы документа уделили использованию технических средств, а также взаимодействию с актёрами, чтецами, режиссёрами, композиторами и продюсерами.

Эти критерии будут касаться официально трудоустроенных писателей — например, сотрудников госучреждений и фондов. Введение стандарта позволит им подтверждать трудовой стаж, получать пенсионные начисления, оформлять отпуска и больничные. При этом авторы, чьи книги выходят в частных издательствах, смогут работать независимо от того, соответствуют они этому стандарту или нет.

Проект стандарта разработала Ассоциация союзов писателей и издателей России. Ознакомиться с ним можно на официальном портале правовой информации.

Этот документ вызвал широкий общественный резонанс: например, Денис Драгунский и Павел Басинский идею одобрили, а Сергей Лукьяненко и Евгений Гришковец — раскритиковали.

Мнение филолога

Юлия Говорухина считает, что главная причина общественного возмущения — не сам документ, а его название.

«Само слово «стандарт» плохо согласуется с идеей свободы творчества. Кроме этого, что-то в нас сопротивляется назвать писателя профессией. Потому что писатель — это же про смыслы, вдохновение, это от Бога, — заметила она. — Но если мы говорим о профессии, если допускаем, что писательству можно научить, что это труд... То почему бы не предположить наличие ряда умений».

Говорухина добавила, что среди выпускников Литературного институт имени А. М. Горького было много выдающихся писателей. Это Николай Рубцов, Евгений Евтушенко, Александр Вампилов, Юрий Трифонов, Бэлла Ахмадулина, Виктор Астафьев и другие.