Танцпол с электронной музыкой под открытым небом: VOSKRESNIK устроит вечеринку на Балтийской косе

Предусмотрено два варианта участия. Первый — самостоятельно приехать к старту вечеринки в 19:00 и вернуться в город той же ночью: для гостей организуют ночной паром в 02:00 до Балтийска и дальнейший трансфер в Калининград. Второй — более погружённый: прибытие в 15:00, заселение в глэмпинг или палаточный кемп и полноценное проживание с ночёвкой.

Путь на косу, как подчёркивают организаторы, занимает около часа двадцати — сопоставимо с поездкой до Светлогорска, поэтому локация оказывается ближе, чем может показаться на первый взгляд. После переправы гостям предлагают день отдыха с активностями на выбор: пляж, бассейн и спа, велопрогулки, а также исследование местных точек — от заброшенного немецкого аэродрома до исторических укреплений.

Дальше — ужин и подготовка к вечерней части программы. Кульминацией станет сама вечеринка: танцпол под открытым небом, бар и музыкальная программа с диджей-сетами Olya, Marta и Denis Ravilevich. В сетах заявлены хаус, фанки, диско и танцевальная электроника. Завершится ночь в 01:00.

Для тех, кто уезжает в Калининград, организаторы сопровождают гостей до посадки на паром и далее — к трансферу. Тем, кто остаётся, утром предложат программу восстановления: практику йоги и пилатеса от студии Metod на пляже или в лесу, а затем завтрак и свободное время до выезда.

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